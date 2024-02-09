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成人學校專題／如何融入美國生活？華人：重新上學 生活更有信心

記者啟鉻／洛杉磯報導
美容師課程。（記者啟鉻／攝影）
美容師課程。（記者啟鉻／攝影）

對於踏上美國土地不久的華人移民來說，成人學校提供的英語課程，還有其他職業技能課程對新移民群體確實有很大幫助。很多華人多年後仍然感激最初在成人學校英語學習經歷。還有部分新移民希望具備一定基礎英語水平後，再進一步學習各項職業技能，讓自己在美國生活更有信心。

孟凡三是一位中國民間藝術家，移民美國超過20年。他回憶起最初來美時參加成人學校英語學習經歷，感嘆這段經歷給了他在美生活和生意上的很大幫助。他說，當時居住在阿罕布拉市，白天忙碌，晚上到成人學校學習英語成了主要內容。

參加學習英語的華人也很多，在那裡大家彼此交流。由於具備了一定英語水平，入籍也很順利。後來隨著與美國當地居民接觸多了，英語交流能力也日漸熟練。現在到外州做生意，基本沒有交流障礙。他認為，是成人學校給了他在美國生活、實現個人價值的機會。

魯娜自中國西安來美逾半年。她正在辦身分。除了在美容店打工外，她還在成人學校學習英語，一個班的學生多半都是華人。她說，自己幾乎沒有英語基礎，在美國生活工作都很難。雖然她所在的美容店處在華人較多城市，但顧客若說英語，她會因為英語交流不佳，影響服務質量。她說，她雖然知道成人學校有技能課程，但因為英語障礙，尚無法全面了解。她希望在有了一定英語基礎後，會進一步學習掌握一項技能，方便自己更好在美國生活和工作。

李岳山來美已經超過十年，現在賭城拉斯維加斯一家賭場餐廳打雜。他說，當初剛剛來到洛杉磯時，對於成人學校一無所知。後來通過室友介紹到成人學校學英語。由於打工忙碌賺錢，並沒將英語學習堅持下來，所以現在他的英語交流仍然存在障礙。他說，一直感到很遺憾，希望將來空閒時，再返回成人學校補習英語，如果可能，還選擇學習烹飪廚藝課程。

華人 移民 阿罕布拉

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