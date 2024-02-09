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成人學校專題／華裔職訓參與度低 哈岡學區教委郭志：多學習一技之長

記者啟鉻／洛杉磯報導
美髮課程學員。（記者啟鉻／攝影）
美髮課程學員。（記者啟鉻／攝影）

南加州擁有一所全加州第二大規模成人學校：哈岡成人學校（HLP Adult Education）。據了解，該校每年參加學生包括成人學生及高中生超過1萬8000人，疫情大流行後學生數量略下降。在政府經費強力支持下，部分課程免費提供，即使所提供的職業技能課程學費也很低。

但從實際參與者數量看，除了英語課程外，其他技能課程華人學生比率很少。哈岡學區華裔教委郭志（Gino Kwok）表示，希望華人新移民多利用成人學校資源，掌握更多職業技能，生活創業融入當地社區。

汽車技工課程。（記者啟鉻／攝影）
汽車技工課程。（記者啟鉻／攝影）

記者於12月7日走訪哈岡成人學校三個校區中最大的維羅校區（Willow Center），其他還有Hudson Center和Dibble Center。華裔教委郭志表示，哈岡成人學校為新移民提供最佳的英語免費學習課程（ESL)，也吸引了很多華人學生踴躍參與。

但是具備英語基礎後，他們還應再進一步學習提供的多項職業技能課程，且有充分實踐應用機會，同時成人學校還有政府提供資金支持。只有充分具備職業技能後，才能真正實現美國夢。需要提醒的是，比如參加成人學校ESL學習，條件是達到成人年齡，無論身分都可參加。

年逾七旬長者學習美髮課程。（記者啟鉻／攝影）
年逾七旬長者學習美髮課程。（記者啟鉻／攝影）

在探訪的職業技能教育課程中，包括汽車技工、綜合焊工、美容美髮、註冊牙醫助理、烹飪廚藝等，指導教師表示，多年來華裔學生數量比較低。據了解，原因包括：英語基礎差，擔心技能課程聽不懂。對成人學習提供課程缺乏認識。另有其他技能學習渠道等。據綜合焊工指導教師Archie表示，就教授的內容，不必要複製英語，因為很多工序都是動手操作。所以有基礎英語水平，就可以學成掌握。

在美容美髮教室，現場幾乎看不到華裔學生。指導教師表示，從多年來參與者統計，華人學生比例一直較低。從所學費用看，普通專業美容美髮學校的費用要比在成人學校費用高出數倍，所以到這裡學習美容美髮技能很划算。一位來自艾爾蒙地市的西裔居民赫敏茲，年逾七旬也來學習美髮。他說，剛剛學習不久，希望學成後開一家理髮店。

圖為哈岡學區華裔教委郭志（右二）與學區總監、成人學校管理者合影。（記者啟鉻／攝影...
圖為哈岡學區華裔教委郭志（右二）與學區總監、成人學校管理者合影。（記者啟鉻／攝影）

據了解，成人學校提供免費課程主要包括：高中文憑、ESL及入籍培訓、家長教育等。收費課程主要是職業技能課程：車輛技工、綜合焊工、小型商業管理、管理助理、美容美髮、美甲師、高級私人安保、電工、廚藝、註冊護士助理等。這些技能課程都可適合華人新移民在具備英語基礎後選擇參加。

哈岡學區總監荷莫那茲（Alfonso Jimenez）表示，今後為提升學生在職場競爭力，成人學習課程內容也會擴展或增加，讓課程更具吸引力，學區正在考慮到未來四年將成人教育課程更加完善。

哈岡成人學校執行主管巴克納（Greg Buckner)對世界日報讀者說，該校擁有優良英語學習及入籍、高中文憑以及多項職業技能課程，希望廣大華人多多利用。華人移民以往對成人學校和社區貢獻頗多，成人學校也要為他們提供更多融入美國社會所需技能的學習機會。

華人 華裔 移民

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