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成人學校專題／提升語言能力、技能培訓…新移民「最佳幫手」

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州很多公立學區都設有成人學校，規模較大的有位列加州第二大成人學校的哈岡學區成人學校。（圖取自哈岡、拉朋地成人教育官網）
南加州很多公立學區都設有成人學校，規模較大的有位列加州第二大成人學校的哈岡學區成人學校。（圖取自哈岡、拉朋地成人教育官網）

活到老，學到老。南加華人移民，很多都有在當地成人學校（Adult School）上課的經歷，其中以提高英文語言能力為主，還有獲得高中文憑及職業技能培訓資格，滿足個人及職場目標，隨著新移民仍持續到美國居住，成人學習在移民過程中，不可或缺。

加州成人學校是整個加州成人教育系統一部分，成人教育使命的核心，是促進新移民融入社區。新移民在提高英文水平同時，成為美國公民參與社區事務、主流政治，有利於實現多代人融合，從而建立安全、繁榮和包容社區。

南加州很多公立學區都設有成人學校，規模較大的有位列加州第二大成人學校的哈岡學區成人學校，以及羅蘭學區成人學校、艾爾蒙地-羅斯密成人學校、ABC成人學校等。為當地華人新移民提升英語溝通能力與職業技能培訓，發揮重要作用，也成為很多移民在異國他鄉融入社區、落地生根的難忘經歷。

部分學校經費緊張 埋隱憂

愈來愈多華人新移民，認識到成人學校幫助自己和家庭成員在美國成長的重要作用，積極參與課程培訓，支持成人教育。不過，由於疫情大流行及加州教育經費等問題，部分成人學校出現經費緊張，有的甚至被迫削減課程，導致成人教育受到負面影響。

南加聖蓋博谷東區羅蘭學區華裔教委陳正治表示，成人學校是公立教育一部分，但往往被視為學區附屬遭輕視，因此經常傳出削減經費或遭裁撤的消息。羅蘭學區一直擁有一所相當規模的成人學校，目前運作正常。有註冊成人教育學生近3000人。

成人教育主要承擔兩項功能，首先是提供早年不幸失學的成人繼續接受教育機會，完成高中學業獲得畢業文憑。另外就是提供現在成年人學習各項技能的環境。如新移民來美初期，缺乏生活必備技能、語言能力等，以及隨著時代進步而必備的知識，如電腦基本操作。成人教育理念是教育不分年齡，活到老學到老，所以成人學習在新移民適應和融入美國社會的作用不可輕視。

美容到IT 培訓內容豐富

目前加州成人學校系統，除了提供新移民英語課程、獲得高中文憑外，還有其他不同職業技能培訓內容並可獲相關資質，包括美容、車輛維修、牙醫助理、會計、平面媒體設計、管理助理、IT技術人員、藥劑師助理等，滿足成人學生在職場需要，以及更多資格證書課程。

曾擔任加州成人教育主管協會（CAEAA )會長的前ABC成人學校華裔校長王保玲表示，加州成人教育，與高等教育和K-12教育是整個教育系統三足鼎立的一部分，缺一不可。無辦法適應高等教育，也無完整系統基礎知識的居民，通過成人教育可以讓他們人生變得更完美。成人教育不僅可以使學生獲得靈活受教育機會，也可以滿足他們終身學習需要。若要塑造成人教育未來，就要促使成人教育經費撥款更加落實、更穩定、更有保障。

據網上提供的加州成人教育系統資料，加州第一所成人學校1856年在舊金山設立，發展至今，加州地區已有成人學校約340所，擁有學校職員和學生逾120萬人。比如南加哈岡成人學校，由於職業教育和技能培訓資源豐富，每年有多達三萬名成人學生參加學習和培訓。

成人學校在新移民融入美國社會方面，發揮不可替代的作用。不僅為新移民提供了教育資源，更是建立友誼、培養技能和促進各族裔背景移民彼此文化交流的地方。成人教育支持系統不僅有助於新移民更好地融入社區，還對整個社會的多元化和包容性產生積極的影響。因此，社會各界尤其是華人社區，應更加關注並支持成人學校的發展，促進美國社會更加繁榮、和諧和包容。

移民 加州 學區

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