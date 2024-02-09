核桃市民宅2男中槍送醫 議員：近周第3起家庭糾紛自傷

洛杉磯縣警局核桃分局一周內處理三件家庭家庭糾紛和精神健康問題自傷案。（洛縣警局核桃分局網頁）

核桃 市7日深夜發生槍擊 案，兩名男子在當地的一棟民宅中槍受傷，其中一人被子彈擊中胸部重傷，目前生死不明，另一人被子彈擦破頭皮輕傷。由於槍案住宅現場的三名人員拒絕與警方合作，本案原因目前仍未明瞭。不過核桃市議員表示，這是最近一周中核桃市發生的第三起家庭糾紛和精神健康問題自傷案，後疫情 居民心理和精神健康問題應引起大家關注。

洛杉磯縣警察局核桃分局7日凌晨12時30分左右接到鄰居緊急報警，稱在核桃市Vista Hermosa Drive和Camino Arroyo 19800號街區交界的一棟民房内發生槍案，兩名男子中槍。警車和警員迅速趕往現場，發現兩名男子已中槍受傷，其中一名男子在住所外被發現，子彈擦傷頭部，但還能行動；另一男子在屋裡發現，胸部中彈，情況危急。兩人均迅速被送往附近醫院。

目擊者在油管（Youtube）發布一段現場視頻顯示，洛縣警方至少出動了8輛警車和防爆警察前往現場，迅速封鎖附近街道，將住宅包圍後4名防暴警察小心翼翼靠近案發住宅，最後進入房子。大約3分鐘後，一名身穿黑絲上衣、黑白大檔長短褲、頭綁繃帶、臉上帶血、走路一瘸一拐、雙手後銬的西裔男子，在警察押送下從住處走出來；不久，另一名西裔中年男子被擔架抬出住宅送上救護車。

目前警方以槍案正在進一步調查中為由暫不公布進一步消息，但表示本案與公共犯罪無關，請民眾勿過於緊張。警方同時將相關信息傳達給了核桃市五位市議員。

市議員秦振國表示，目前警方沒有透露兩名傷員的關係，也沒有透露槍擊過程和原因。案發後警方到達現場時，還有另外三人在住宅中，但三人拒絕與警察合作回答相關問話。所以整個案情還有待進一步釐清。

市議員秦振國和伍立倫均表示，發生槍案的民宅曾有多次報警紀錄，與喝酒吸毒滋事有關。伍立倫表示，目前警方也沒有透露現場住宅三名目擊者的關係，三人均不回答警方問題。

伍立倫表示，事實上核桃市近期的社區公共安全有所改善，但居民的家庭糾紛以及居民的精神和心理健康問題令人擔憂。上周六，當地一居民不堪精神壓力在家中點火自焚，所幸家人發現和搶救及時，沒有生命危險，但三度燒傷；再此前幾天，另一居民服用過量安眠藥試圖自殺，也因及時發現，撿回性命。