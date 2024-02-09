我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

助僑民解困 台美急難救助協會啟動服務

記者張庭瑜／洛杉磯報導
南加州台美急難救助協會理事合影，致力於為南加州僑民、旅美訪客及留美學生提供緊急危難時的關懷與救助。（記者張庭瑜／攝影）
南加州台美急難救助協會理事合影，致力於為南加州僑民、旅美訪客及留美學生提供緊急危難時的關懷與救助。（記者張庭瑜／攝影）

為滿足南加州地區的台美僑商學子群體面對急難時的需求，僑界熱心人士2月8日成立南加州台美急難救助協會（SCTAEAA），編織僑界的聯繫和支持網絡，促進僑界與主流社會的交流互動，提升中華民國的國際形象。

協會創會典禮暨記者會在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，並且正式啟動和運作。首任會長田詒鴻，副會長于仁豪、李金生、徐菡美。南加州台美急難救助協會的宗旨，包括結合僑界人力與資源，為居美的中華民國僑民、旅美訪客、留美學生在遭遇緊急危難事件時提供即時的關懷與救助；協助中華民國僑務委員會海外駐處，強化僑務服務能量；促進中華民國與美國主流社會的交流互動，增進台美友誼，提升中華民國的國際能見度；以及促進海內外國人的交流，塑造僑務正面形象。協會為非營利組織，民眾捐款可享有稅務優惠。

洛僑中心主任陳敏永（右一）、張正育（左一）、田詒鴻（中）合影，彰顯僑界對於社區服...
洛僑中心主任陳敏永（右一）、張正育（左一）、田詒鴻（中）合影，彰顯僑界對於社區服務與互助的堅定信念。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，該協會的成立將進一步充實僑界的急難救助網絡，擴大救助範圍，為當地的僑民與僑胞提供更優質的服務。

田詒鴻也分享，籌備此協會耗時約半年，主要考量到南加州的台美人數量龐大，包括觀光客和在UCLA、USC等大學留學的學生。協會旨在結合僑界資源，為遇到困難的中華民國僑民、訪客、學生提供及時的關懷與救助。

為了應對急難時的金援需求，南加州台美急難救助協會實行「職務捐」制度，鼓勵每位理事及會員依據職務提供贊助，籌儲資金以供緊急使用。此外，協會也歡迎社會各界善心人士慷慨解囊，共同支持協會的運作，助力更多台美僑民。欲了解更多信息或欲提供支持，可透過官方網站SCTAEAA.org或電子郵件[email protected]與協會聯繫。

中華民國 加州 南加

上一則

紐約人壽 發放22億元紅利 創公司歴史紀錄

下一則

高架路橋下出租地 交通廳從嚴修法規

延伸閱讀

南加台美急難救助會成立 為僑民留學生扶危濟困

南加台美急難救助會成立 為僑民留學生扶危濟困
洛僑界急難救助會講座 反詐騙抗地震

洛僑界急難救助會講座 反詐騙抗地震
饒影凡選參議員 華埠僑社支持

饒影凡選參議員 華埠僑社支持
饒影凡選加州參議員 傳統僑社全力支持

饒影凡選加州參議員 傳統僑社全力支持
泰雅學堂音樂會 促進台美文化交流

泰雅學堂音樂會 促進台美文化交流
高啓正追思會 親友送最後一程

高啓正追思會 親友送最後一程

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家