助僑民解困 台美急難救助協會啟動服務

南加州台美急難救助協會理事合影，致力於為南加州僑民、旅美訪客及留美學生提供緊急危難時的關懷與救助。（記者張庭瑜／攝影）

為滿足南加州 地區的台美僑商學子群體面對急難時的需求，僑界熱心人士2月8日成立南加 州台美急難救助協會（SCTAEAA），編織僑界的聯繫和支持網絡，促進僑界與主流社會的交流互動，提升中華民國 的國際形象。

協會創會典禮暨記者會在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，並且正式啟動和運作。首任會長田詒鴻，副會長于仁豪、李金生、徐菡美。南加州台美急難救助協會的宗旨，包括結合僑界人力與資源，為居美的中華民國僑民、旅美訪客、留美學生在遭遇緊急危難事件時提供即時的關懷與救助；協助中華民國僑務委員會海外駐處，強化僑務服務能量；促進中華民國與美國主流社會的交流互動，增進台美友誼，提升中華民國的國際能見度；以及促進海內外國人的交流，塑造僑務正面形象。協會為非營利組織，民眾捐款可享有稅務優惠。

洛僑中心主任陳敏永（右一）、張正育（左一）、田詒鴻（中）合影，彰顯僑界對於社區服務與互助的堅定信念。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，該協會的成立將進一步充實僑界的急難救助網絡，擴大救助範圍，為當地的僑民與僑胞提供更優質的服務。

田詒鴻也分享，籌備此協會耗時約半年，主要考量到南加州的台美人數量龐大，包括觀光客和在UCLA、USC等大學留學的學生。協會旨在結合僑界資源，為遇到困難的中華民國僑民、訪客、學生提供及時的關懷與救助。

為了應對急難時的金援需求，南加州台美急難救助協會實行「職務捐」制度，鼓勵每位理事及會員依據職務提供贊助，籌儲資金以供緊急使用。此外，協會也歡迎社會各界善心人士慷慨解囊，共同支持協會的運作，助力更多台美僑民。欲了解更多信息或欲提供支持，可透過官方網站SCTAEAA.org或電子郵件[email protected]與協會聯繫。