LAPD 迎首位代理亞裔局長

洛杉磯市長貝斯(左二)宣布任命Dominic Choi（中）代理LAPD局長。(市長辦公室)

洛杉磯 市警局（LAPD）將於3月起迎來其歷史上的首位亞裔局長。洛杉磯市警察委員會7日宣布，任命助理警察局長Dominic Choi為該市的代理警察局局長。韓裔Dominic Choi將在現任局長摩爾（Michel Moore）退休 後正式接任。

警察委員會在一份聲明中表示，Choi在部門內28年的豐富經驗，為他代理警察局局長做好了充足準備。他是一位在部門和社區內都享有崇高聲譽的領導者，其廣泛的知識和深思熟慮的決策令人信任。

警察委員會主席Erroll Southers表示，自現任局長Moore於1月初宣布退休計畫以來，該委員會便開始了為期數周的討論，決定誰將暫時接替局長職務。Southers還提到，委員會目前正在全國範圍內尋找合適的正式繼任者，預計篩選出前三名候選人的過程將長達9個月。市長貝斯（Karen Bass）將負責做出最終的任命決定，下一任局長的任命還須得到洛杉磯市議會的批准。

Choi在7日表示在代理警察局長期間，將如何維持部門的穩定性和安排優先事項。Choi表示，這次任命給他帶來了重大的責任，並且也期待面對未來的挑戰和工作。然而，他不會申請正式填補該職位，將遵循委員會設定的代理局長的規則。