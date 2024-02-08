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按摩院不雅聲干擾教堂禮拜 華裔賣淫被捕

聖地牙哥訊
聖地牙哥一家按摩院，經常傳出聳人聽聞的性噪音。（FOX 5電視台面）
聖地牙哥一家按摩院，經常傳出聳人聽聞的性噪音。（FOX 5電視台面）

南加聖地牙哥一家按摩院，經常傳出聳人聽聞的性噪音，干擾附近一座教堂的青少年禮拜活動，引發當局調查。警方證實，這家以按摩院為名義的店，實際上是一家妓院，目前四人因涉嫌從事賣淫活動被捕，包括兩名華裔

海洋水療按摩院（Ocean Spa Massage Parlor）位於聖地牙哥Kearny Mesa社區，警方指出，這家按摩院從事非法賣淫活動，淫亂聲音非常大，甚至擾亂附近教堂的禮拜活動。青少年聖經學習小組就在這家按摩院的旁邊， 店內非法行為吵鬧聲，嚴重影響到這個學習小組。

根據調查結果，海洋水療按摩院的工作人員，曾在四次不同場合向便衣警察提出提供性服務，臥底探員試圖購買按摩服務時，卻被對方告知可提供收取額外費用的特殊服務；警探在網上發現1200多個廣告，都直接指向這家按摩院可提供性服務。

法庭文件顯示，人們對這家按摩院的投訴早在2018年就已開始，投訴人抱怨附近交通全天堵塞，經常聽到營業場所裡發出嚇人的性噪音，看到穿著露骨色情服裝的女員工。調查人員表示，性行為不僅發生在按摩店內，也發生在停車場的車內。

地方政府最終採取法律行動關閉這家按摩店，四人因涉嫌賣淫活動被捕，其中包括兩名華裔徐升君（Sheng Jun Xu，音譯）、劉君玲（Jun Ling Liu，音譯）。 現場照片展示，按摩院的門上掛著寫有福字的中國結，桌上擺放著「婦科千金片」等藥品。

檢察官對這家按摩店，處以超過10萬元的民事罰款、以及法律費用賠償金。警方表示，針對這家店的業主和企業經營者的刑事調查，仍在進行中。

4人因涉嫌從事賣淫活動被捕，包括兩名華裔。（FOX 5）
4人因涉嫌從事賣淫活動被捕，包括兩名華裔。（FOX 5）
這家以按摩院為名義的店，實際上是一家妓院。（FOX 5電視台畫面）
這家以按摩院為名義的店，實際上是一家妓院。（FOX 5電視台畫面）

聖地牙哥 華裔 南加

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