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天普市議會亞裔首次過半 更能反映社區需求

記者張庭瑜／洛杉磯報導
台裔陳祥寧當選市議員，標誌著天普市市議會首次由多數亞裔組成。（記者張庭瑜／攝影）
台裔陳祥寧當選市議員，標誌著天普市市議會首次由多數亞裔組成。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯天普市（Temple City）市議會將於3月19日歡迎一位新成員陳祥寧（Ed Chen），他有長期的公共服務背景和豐富的政治經驗，此次無競爭對手同額當選，並且幫助天普市市議會首次實現亞裔過半的新格局。

市長文尚丞強調市議會成員的多樣性。他指出，天普市民的亞裔比例超過60%，甚至可能達到65%。他強調，市議會三位市議員都能流利地講英語，而且他和喻穎章還會說粵語，陳祥寧市議員則會講台語，這對於與市民的溝通很重要，尤其是第一代移民。

現任市議員喻穎章對亞裔成為議會的多數派感到自豪。他指出，雖然天普市的亞裔人口過半已超過十年，但迄今市議會才反映出人口結構的變化。喻穎章還提到，他能夠使用廣東話、普通話和英語與市民溝通，這對於更好地服務於本地的亞裔社區至關重要。市議會中還有其他會說普通話、廣東話、台語的議員，這些語言能力有助於議會更貼近並理解當地社區的需求。

喻穎章表示，隨著亞裔代表性在市議會的增強，天普市將舉辦更多與中國文化相關的活動，也象徵著亞裔社區在地方政治中影響力的日益增強。儘管喻穎章即將接受膝蓋手術，可能會影響他出席3月底的市議會就職典禮，但他仍對市議會未來的發展有信心。

陳祥寧的當選和亞裔市議員在天普市市議會中佔多數，是該市多元化和包容性進步的體現。這不僅對當地社區意義重大，也是美國多元文化融合的一個重要例證。

亞裔 天普 洛杉磯

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