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大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

南加風雨未完 沿海和山谷仍須防範

記者邵敏／綜合報導
南加暴雨還沒有結束，7日白天短暫放晴後將再迎降雨。（記者邵敏／攝影）
南加暴雨還沒有結束，7日白天短暫放晴後將再迎降雨。（記者邵敏／攝影）

經過連續幾天的傾盆大雨後，2月7日（周三）上午，洛杉磯終於迎來陽光明媚的時刻。但氣象學家表示，南加這場大雨還沒有結束，7日白天放晴只是短暫的停歇，當天晚些時候將迎來另一輪陣雨。

洛杉磯縣聖蓋博谷地區大部分華人城市，7日一早久違的陽光露面，人們慶幸告別狂風暴雨，但氣象學家指出，南加大雨還沒結束。當天早些時候，橙縣南部一些地區仍在持續降雨，預計山區將繼續出現陣雪。氣象學家Henry DiCarlo表示，7日早上，冷空氣趕上風暴，使當地降雪海拔降至4000呎左右。

南加其他地區，7日一天中的大部分時間都是多雲天氣，但到了晚上，另一場風暴將到來。氣象學家認為，相較於前幾天人們經歷的狂風暴雨，7日晚的風暴將會相對微弱。預計降雨天氣持續到8日（周四）早上，將為大多數沿海和山谷地區，帶來1/4吋到1吋的降雨量。國家氣象局表示，洛杉磯縣部分山麓地區的降雨量，可能高達3吋。

通常來說，這樣的降雨量不會造成大問題，但由於南加連續幾天的強降雨，地面濕度已經很飽和，再次下雨可能會引發泥石流。

這場暴風雨過後，天氣將會變得乾燥，周末將會迎來晴朗的天空、以及美麗的雪山景色，預計下周氣溫逐漸恢復溫暖。

南加大 洛杉磯 暴雨

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