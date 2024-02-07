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新稅法變革 解中低收入經濟壓力

記者張庭瑜／洛杉磯報導
會計師李崇正分享稅務申報和規劃的重要性，討論2024年稅法變化對小企業、低收入群體、房地產和跨國稅務的影響，強調稅務規劃的全面性和跨州稅務問題的複雜性。（記者張庭瑜／攝影）
會計師李崇正分享稅務申報和規劃的重要性，討論2024年稅法變化對小企業、低收入群體、房地產和跨國稅務的影響，強調稅務規劃的全面性和跨州稅務問題的複雜性。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人會計師協會2月3日、4日在洛杉磯、橙縣僑教中心舉辦新春財稅法律生活講座「龍騰四海勇往向前2024 新春財稅法律生活大講座」。會計師李崇正分享現行稅務環境下，稅務申報和規畫關鍵點。

李崇正在演講中深入探討稅務申報和規畫的重要性，並結合他超過30年的行業經驗，闡述稅法體系的複雜。他指出，在政治、軍事、科技、經濟等多方面因素影響下，稅務規畫變得更加重要。

在解析稅法方面，李崇正詳細介紹2024年稅法的一些關鍵變化。首先，新稅法對小型企業的稅務優惠。特別是允許這些企業對某些支出進行一次性抵扣，從而提高財務靈活性。其次，加速折舊的調整，使得企業能夠在較短時間內獲得更大稅務減免。

李崇正還提及新稅法對中低收入群體的支持，包括提供稅收減免和稅務優惠，幫助他們緩解經濟壓力。此外，他討論對房地產領域的稅務調整。新法鼓勵更多住宅建設，以解決高房價問題。

李崇正強調，稅務規畫不僅關乎節稅，還涉及財務規畫。他提醒民眾，在制定稅務策略時，要平衡長、短期目標，並特別提及跨州稅務問題，這在當前遠程工作普及的背景下，變得更加複雜。

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