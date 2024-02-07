高資產家庭宜早規畫遺產稅 人壽保險可避高額稅

特許財務顧問唐巍嵐分享針對川普稅改即將到期下的美國高資產家庭遺產稅規劃策略。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人會計師協會2月3日、4日在洛杉磯、橙縣僑教中心舉辦新春財稅法律生活講座「龍騰四海勇往向前2024 新春財稅法律生活大講座」。特許財務顧問唐巍嵐以她在保險 理財領域20年的豐富經驗為基礎，分享川普 稅改即將到期的背景下，美國高資產家庭如何進行有效的遺產稅規畫。

唐巍嵐提到，隨著2025年底川普稅改到期，許多家庭將面臨遺產稅規畫新挑戰。目前，聯邦遺產稅的最高稅率可達40%，超過免稅額部分的遺產將被徵稅。她還指出，加州等部分州無遺產稅，但其他州則有不同的稅率。

唐巍嵐還分享人壽保險在遺產規畫中的重要作用，特別是作為能夠立即變現的工具，可以幫助繼承人在相對較短的時間內，支付遺產稅。此外，人壽保險的槓桿效應，可以放大財富傳承，使較小的保費 投入轉化為龐大的理賠金額。關於遺產稅免稅額，唐巍嵐提到2017年的稅法中，個人免稅額約為549萬元，夫婦則為1098萬元。2018年川普稅改後，讓這一數字翻倍，個人免稅額提高至1128萬元，夫婦則為2236萬元。但她警告這種情況可能在2026年改變，免稅額可能回到2017年水平，再加上通脹調整。

她也介紹人壽保險信託，又稱不可撤銷壽險信託（ILIT）的概念。通過創建一個不可撤銷的信託，可以將保險金額從遺產中分離出來，從而避免高額遺產稅。信託允許個人詳細指定資金使用方式，包括分配給繼承人的時間和條件。

最後，唐巍嵐透過案例講解。案例中，一對70歲的健康夫婦擁有2000萬元資產。根據2026年的預測遺產稅免稅額，這對夫妻將能免稅的部分是1400萬元（假設每人700萬元的免稅額）。 他們面臨的問題是如何處理超過免稅額的600萬元，以避免高達40%的聯邦遺產稅，即240萬元的稅負。

唐巍嵐提出的解決方案是，這對夫妻購買一份240萬元的人壽保險。 為實現這一目標，他們選擇「延伸保單」，這種保單在兩人均去世後，才進行理賠。在這個案例中，他們每年需要支付約9.7萬元的保費，連續支付10年，總共支付約97萬元。

除此之外，夫妻還建立一個不可撤銷的人壽保險信託（ILIT），這個信託成為保險單的所有者和受益人。這樣做的目的，是將保險金額從他們的個人資產中分離出來，從而在他們去世時，這240萬元的保險金，不會被計入他們的遺產中，不增加他們的遺產稅負擔。

當夫婦過世後，保險公司會將240萬元的理賠金支付給信託。隨後，信託管理員根據夫婦生前指示，將這筆錢用於支付遺產稅，餘額則根據他的意願，分配給繼承人。

透過這種策略，夫妻能夠確保他們的資產幾乎完整地傳給下一代，避免高達240萬元的遺產稅。儘管他們在生前為保險支付近97萬元，但這相比可能的遺產稅而言，是一種有效的財富傳承策略。

透過這個案例，唐巍嵐向聽眾展示人壽保險和信託在遺產規畫中的重要性，以及如何幫助個人最大化財富傳承，同時最小化稅務負擔。