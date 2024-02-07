高資產家庭宜早規畫遺產稅 人壽保險可避高額稅
北美華人會計師協會2月3日、4日在洛杉磯、橙縣僑教中心舉辦新春財稅法律生活講座「龍騰四海勇往向前2024 新春財稅法律生活大講座」。特許財務顧問唐巍嵐以她在保險理財領域20年的豐富經驗為基礎，分享川普稅改即將到期的背景下，美國高資產家庭如何進行有效的遺產稅規畫。
唐巍嵐提到，隨著2025年底川普稅改到期，許多家庭將面臨遺產稅規畫新挑戰。目前，聯邦遺產稅的最高稅率可達40%，超過免稅額部分的遺產將被徵稅。她還指出，加州等部分州無遺產稅，但其他州則有不同的稅率。
唐巍嵐還分享人壽保險在遺產規畫中的重要作用，特別是作為能夠立即變現的工具，可以幫助繼承人在相對較短的時間內，支付遺產稅。此外，人壽保險的槓桿效應，可以放大財富傳承，使較小的保費投入轉化為龐大的理賠金額。關於遺產稅免稅額，唐巍嵐提到2017年的稅法中，個人免稅額約為549萬元，夫婦則為1098萬元。2018年川普稅改後，讓這一數字翻倍，個人免稅額提高至1128萬元，夫婦則為2236萬元。但她警告這種情況可能在2026年改變，免稅額可能回到2017年水平，再加上通脹調整。
她也介紹人壽保險信託，又稱不可撤銷壽險信託（ILIT）的概念。通過創建一個不可撤銷的信託，可以將保險金額從遺產中分離出來，從而避免高額遺產稅。信託允許個人詳細指定資金使用方式，包括分配給繼承人的時間和條件。
最後，唐巍嵐透過案例講解。案例中，一對70歲的健康夫婦擁有2000萬元資產。根據2026年的預測遺產稅免稅額，這對夫妻將能免稅的部分是1400萬元（假設每人700萬元的免稅額）。 他們面臨的問題是如何處理超過免稅額的600萬元，以避免高達40%的聯邦遺產稅，即240萬元的稅負。
唐巍嵐提出的解決方案是，這對夫妻購買一份240萬元的人壽保險。 為實現這一目標，他們選擇「延伸保單」，這種保單在兩人均去世後，才進行理賠。在這個案例中，他們每年需要支付約9.7萬元的保費，連續支付10年，總共支付約97萬元。
除此之外，夫妻還建立一個不可撤銷的人壽保險信託（ILIT），這個信託成為保險單的所有者和受益人。這樣做的目的，是將保險金額從他們的個人資產中分離出來，從而在他們去世時，這240萬元的保險金，不會被計入他們的遺產中，不增加他們的遺產稅負擔。
當夫婦過世後，保險公司會將240萬元的理賠金支付給信託。隨後，信託管理員根據夫婦生前指示，將這筆錢用於支付遺產稅，餘額則根據他的意願，分配給繼承人。
透過這種策略，夫妻能夠確保他們的資產幾乎完整地傳給下一代，避免高達240萬元的遺產稅。儘管他們在生前為保險支付近97萬元，但這相比可能的遺產稅而言，是一種有效的財富傳承策略。
透過這個案例，唐巍嵐向聽眾展示人壽保險和信託在遺產規畫中的重要性，以及如何幫助個人最大化財富傳承，同時最小化稅務負擔。
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