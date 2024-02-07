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北美華人會計師協會 新春稅法講座

記者張庭瑜／洛杉磯報導
所有講員以及特邀嘉賓Derek C Ganter在橙縣華僑文教服務中心合影。（張青提供）
所有講員以及特邀嘉賓Derek C Ganter在橙縣華僑文教服務中心合影。（張青提供）

北美華人會計師協會2月3日（周六）4日（周日）連兩日下午1時至5時分別在洛杉磯、及橙縣華僑文教服務中心舉辦「龍騰四海勇往向前2024 新春財稅法律生活大講座」，吸引近300位民眾參與。會中邀請眾多專家分享稅務知識，其中更有特邀嘉賓加州財政長馬世雲、及國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter。

講座涵蓋了許多重要且實用的財稅法律知識，因此吸引了眾多民眾認真參與。現場更可以看...
講座涵蓋了許多重要且實用的財稅法律知識，因此吸引了眾多民眾認真參與。現場更可以看到多名民眾在認真抄寫筆記（記者張庭瑜／攝影）

此次講座也是繼2019年以來，協會首次重返實體會議形式，現場氣氛熱烈，許多民眾認真抄筆記，積極參與。

所有講員及嘉賓在台上一一介紹自己及主講題目，也讓參與者更好地了解每位講員的專業背...
所有講員及嘉賓在台上一一介紹自己及主講題目，也讓參與者更好地了解每位講員的專業背景和專長領域。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人會計師協會會長張青表示，自1994年創會以來，該協會已連續32年為社區提供專業服務與資訊。今年的活動特別意義非凡，不僅標誌著線下活動的重啟，還可以與民眾再度面對面交流。講座中，馬世雲頒發表揚狀，以表彰北美華人會計師協會主辦的活動對民眾所帶來的益處。講座為民眾提供了學習機會，進一步加強了華人社區對財稅法律知識的了解。

加州財政部長馬世雲（右五）頒發了表揚狀給北美華人會計師協會的成員，這是對於他們在...
加州財政部長馬世雲（右五）頒發了表揚狀給北美華人會計師協會的成員，這是對於他們在提供財稅法律知識與服務方面所做出的傑出貢獻的認可。（記者張庭瑜／攝影）

講座中，律師賴威寧詳細解析了2024年加州勞工法的變化，包括最低工資的提升至每小時16元，以及帶薪病假政策的調整。他還探討了針對不同行業的最低工資標準調整，例如快餐業員工的最低工資將提升至每小時20元。賴威寧也強調了加州防歧視和騷擾政策的更新，以及雇主必須提供安全工作環境的重要性等。

華人 加州 歧視

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