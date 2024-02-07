北美華人會計師協會 新春稅法講座
北美華人會計師協會2月3日（周六）4日（周日）連兩日下午1時至5時分別在洛杉磯、及橙縣華僑文教服務中心舉辦「龍騰四海勇往向前2024 新春財稅法律生活大講座」，吸引近300位民眾參與。會中邀請眾多專家分享稅務知識，其中更有特邀嘉賓加州財政長馬世雲、及國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter。
此次講座也是繼2019年以來，協會首次重返實體會議形式，現場氣氛熱烈，許多民眾認真抄筆記，積極參與。
北美華人會計師協會會長張青表示，自1994年創會以來，該協會已連續32年為社區提供專業服務與資訊。今年的活動特別意義非凡，不僅標誌著線下活動的重啟，還可以與民眾再度面對面交流。講座中，馬世雲頒發表揚狀，以表彰北美華人會計師協會主辦的活動對民眾所帶來的益處。講座為民眾提供了學習機會，進一步加強了華人社區對財稅法律知識的了解。
講座中，律師賴威寧詳細解析了2024年加州勞工法的變化，包括最低工資的提升至每小時16元，以及帶薪病假政策的調整。他還探討了針對不同行業的最低工資標準調整，例如快餐業員工的最低工資將提升至每小時20元。賴威寧也強調了加州防歧視和騷擾政策的更新，以及雇主必須提供安全工作環境的重要性等。
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