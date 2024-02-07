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哈岡華人區泥石流 3戶緊急撤離

記者楊青／哈仙達岡報導
華人聚居的哈仙達岡Gotera街3100號街區6日出現泥石流，至少三戶人家因緊急撤離。（李若提供）
華人聚居的哈仙達岡Gotera街3100號街區6日出現泥石流，至少三戶人家因緊急撤離。（李若提供）

華人聚居的哈仙達岡6日下午傳出災情，至少三戶人家因泥石流緊急撤離。

洛杉磯縣消防局表示，他們在6日上午9點左右接到哈仙達岡市民緊急求援電話，稱他們感覺後院房子開始出現傾斜。消防人員馬上趕往當地Gotera街3100號街區，發現有上下三戶人家居住的山坡上出現了小型泥石流，山土已被大雨衝刷變成千溝萬壑，泥漿滾滾下流，上下三個房子都處於危險當中。

消防員們當機立斷要求三戶人家全部撤離，並出動數十名消防員運來一卡車的沙子和木板加固民房。6日下午仍在現場的一位消防官表示，在安排三戶人家緊急撤離後，消防員運來了一卡車沙子，並現場製作成沙袋，分別加固每個房子的地基，同時用沙袋分流山洪，減輕洪水對房子的衝力，部分消防員則用木板將每個房子加固。這位指揮官表示，三家居民沒有人員受傷，已安排到安全地方，有吃有喝，但三個房子都上了黃標，不能住人，只允許臨時進入取物品。具體有多危險，雨晴之後要等地質工程人員專門檢驗。

消防急救人員表示，由於多日連續大雨，山體已非常鬆軟脆弱，很多地方的泥石流可能隨雨量增加一觸即發。他們表示，如果民眾發現自家的房屋突然出現明顯裂縫，或游泳池瓷磚脫落，顯示房屋變型或傾斜，應及時向急救人員求援。

華人聚居的哈仙達岡Gotera街3100號街區6日出現泥石流，至少三戶人家因緊急...
華人聚居的哈仙達岡Gotera街3100號街區6日出現泥石流，至少三戶人家因緊急撤離。（李若提供）
洛杉磯縣大批消防員6日趕往哈仙達岡Gotera街3100號街區泥石流現場，幫助三...
洛杉磯縣大批消防員6日趕往哈仙達岡Gotera街3100號街區泥石流現場，幫助三戶居民緊急撤離后，現場堆沙袋加固危房。（李若提供）

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