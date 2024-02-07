南加暴風雨襲擊 亞洲航線延誤未取消

近日南加惡劣天氣，影響LAX和布班克（BUR）等機場航班運行。（檔案圖）

近日暴風雨襲擊南加 ，大雨滂沱還伴隨著風， 導致居民出行困難。洛杉磯國際機場（LAX ）、好萊塢布班克機場（BUR）、橙縣 John Wayne機場（SNA）都相繼有航班延誤和取消，不過華人常乘坐的飛往亞洲的國際航線目前沒有航班被取消，只有少量延誤。

根據FlightAware顯示，截至5日，南加州各機場有193個國內航班延誤，11個國內航班被取消。Skywest、聯合航空、美國航空、阿拉斯加航空、達美航空和西南航空均受到影響。 6日上午12時LAX航班延誤總數是98個航班，美聯航和WestJet兩個航班被取消。

根據LAX機場即時信息，6日沒有飛往亞洲的航班取消，但上午長榮航空和中國國際航空都稍有延誤。中華航空6日回覆本報問詢表示，華航班機目前未受天候影響。

東區的安大略機場（ONT）迄今狀況正常，機場發言人Steve Lambert表示，在過去24小時，機場沒有航班被取消，從暴雨開始以來的數日，飛往台北的中華航空航班未受到影響。

橙縣的John Wayne機場5日抵達和出發的部分航班延誤。6日機場航班目前正常。