拜登致電洛杉磯 聯邦支援抗災救難

洛杉磯市長貝斯（中）針對歷史性風暴災情向拜登總統通話求助。（市長辦公室）

總統拜登 （President Joe Biden）5 日晚間針對歷史性風暴的災情向洛杉磯 發表講話，承諾聯邦向洛市提供支持，市長貝斯（Karen Bass）和市領導人繼續敦促洛杉磯人保持安全並隨時了解情況。

影音：市長辦公室；後製：記者丁曙

在當晚公開的新聞發布會，貝斯市長致電拜登總統說：我請問總統是否願意向洛杉磯民眾傳達訊息，總統先生…如果您能說幾句話，我相信洛杉磯人會很受鼓舞和增強信心…

拜登總統說，首先，我認為你們那裡正在經歷一場地獄般的行動，我想一場災難性的山洪爆發仍在進行中。我剛剛和紐森州長（Governor Newsom）通了電話。我們正在密切合作，國家已經動員起來，提供你所需要的資源。如果您還需要我們提供更多資源，請聯繫我的聯邦緊急管理署（FEMA）署長Deanne Criswell 以及第 9 管理區主任 Bob Fenton。聯邦緊急管理局在加州 範圍內擁有訓練有素的人員、州緊急行動中心和資源。只要你們提出請求，我們就會在路上立即提供協助。有任何需求請告訴我，這就是我打電話的原因。

貝斯市長說，好的，非常感謝您，總統先生！