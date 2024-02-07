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暴雪天獨自登山 華女失聯 搜救無果

記者王若然／洛杉磯縣報導
黃麗菲在聖蓋博山脈的Mount Baldy獨自爬山時失聯。（黃麗菲家人提供）
黃麗菲在聖蓋博山脈的Mount Baldy獨自爬山時失聯。（黃麗菲家人提供）

加州華人黃麗菲（Ada）4日晚在聖蓋博山脈的Mount Baldy獨自爬山時失聯，截至發稿時間已經超過48小時。近期在該地登山失蹤的，不只黃麗菲，還有至少3名「有經驗」的登山者。

影音來源：黃麗菲家人提供

根據黃麗菲的表姐Ally，黃麗菲最後一次與朋友溝通是在4日（周日）下午4時多，朋友於當晚11點報警，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警方在5日（周一）清晨7時左右發動第一梯隊警員上山尋找，10時左右發動第二梯隊上山尋找均無果。Ally表示，6日Mount Baldy發生雪崩，警員無法繼續上山尋找。

截至發稿時間，黃麗菲已經失聯超過48小時。她4日出發時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。

Ally介紹了黃麗菲4日登山的具體時間線，希望有人可以提供線索。黃麗菲當日下午約1時38分發給朋友信息稱要前往Mount Baldy登山；1時59分，黃麗菲發給朋友視頻顯示她正在前往健行道附近的停車場；2時54分，黃麗菲回覆消息稱馬上要進入健行道；3時17分，黃麗菲發布Instagram，視頻顯示她在Ski Hut Trail的入口；4時21分，蘋果手機顯示了黃麗菲最後的位置為34.27898 N，117.545W。

4日晚約10時，朋友發覺黃麗菲在最近幾小時未發布任何動態，也沒有回覆消息，撥打了911報警電話。

Ally介紹，表妹黃麗菲平日雖有獨自登山的經驗，但都是在天氣狀況良好的情況下進行的，極少在這樣惡劣天氣中登山。妹妹2001年出生，2022年從爾灣加大（UC Irvine）畢業。她的父親在美國。Ally說，表妹失聯後，親朋好友都很著急，大家聚在一起想辦法，希望能快點找到她。考慮到Mount Baldy 6日發生雪崩，救援人員無法入山，Ally希望能有經驗的無人機操作人員可以幫助尋找。

從黃麗菲的Instagram可以看到，她是一個熱愛戶外運動的女孩。她一年前發布了野外滑雪的視頻，滑單板的她還會做特技。她曾到過大峽谷、優勝美地等景點健行。

Mount Baldy位於聖伯納汀諾縣和洛杉磯縣境內，位於安大略（Ontario）以北約12哩，周圍被天使國家公園環繞。

據洛杉磯縣警局消息，5日救援隊在Mount Baldy找到3名失蹤的「有經驗」登山者，他們當時在Bear Canyon步道行走，但在茫茫大雪中迷路。最終這些登山者在海拔8000呎的高度被救援隊發現，他們被帶回正確的道路上並下山。據悉，這3名失蹤者曾徹夜蹲在山道上等候救援。

不過黃麗菲的家人6日仍在尋找失蹤的黃麗菲，她可能不在上述救援隊找到的失蹤者中。

黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約1...
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

洛杉磯 爾灣加大 加州

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