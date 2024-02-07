洛城新語／庇護所問題多 暴露遊民治理難題

遊民庇護 所（shelter）是收容遊民的臨時住所。無家可歸者可以在這裡暫住，並從這裡獲得相應服務，踏上長久恢復道路。不過近一兩年，遊民庇護所產生了諸多問題，讓人意識到，解決遊民問題不是一蹴而就，需要完整的產業體系配合。而庇護所的問題更反映了解決遊民問題，不是單單為他們提供房子這麼簡單。

首先，庇護所中對遊民日常起居的嚴格管理被人詬病。這種管理方式不僅引來人權組織的抗議，還讓裡面的遊民不堪限制人身自由，重返大街。例如南加州橙縣政府、安那罕市政府以及三家遊民庇護所，2020年被人權組織提告，稱庇護所限制人身自由的管理方式，違背了人權，讓裡面的人無法按照意願出去找工作、看醫生或做禮拜。有些遊民不願意被管著，寧願選擇重新做回街友。不過橙縣政府對此喊冤，稱庇護所的床位本就有限，如果有人離開，管理方需要知道。如果讓裡面的人自由出入，則需要更多管理人員，如今又很難找到員工。而庇護所嚴格的作息管理，避免了遊民自由地在附近閒逛，也是為了保障附近居民的安全。

其次，淪為無家可歸的人當中，每個人的背景經歷不同，所有人都住在一處擁擠的庇護所中，難免會出現矛盾。有些人也許因為付不起房租淪為遊民，他們中甚至有人正常工作，而另一部分遊民則可能患有嚴重的精神或藥物成癮問題，這些人住在一起，共用廚房、衛生間，可能會導致矛盾激增，讓前者無法正常生活，惡劣的環境甚至讓他們想重回大街。

再次，建造遊民臨時住所價格不菲。於2021年建造在南加州鮑爾溫公園市的「希望小區」，是聖蓋博谷第一個安置遊民的過渡性臨時住所。在這裡共有25間小房子，小區基礎建設資金需要50萬元，一年運行資金需要80萬。這裡有24小時保安，提供一日三餐。而這樣的小區一年最多也只能服務100人，洛杉磯 縣2023年約有遊民7萬5500人。

即使有足夠的臨時收容所，洛杉磯縣也難有那麼多的永久住房給所有遊民。洛杉磯市長貝斯上台後，推出「內部安全」計畫，旨在清理大街上的帳篷，將盡可能多的遊民安置在臨時或永久住所中。不過住進臨時住所的無家可歸者，並不是所有人都最終獲得永久住所，也並不是每個人都能得到政府的服務。根據洛杉磯市府數據，2023年有超過1萬4000人被安置，其中僅有1543人通過代金券獲得永久住房。其他人只能被暫時安置在臨時住所中，在漫長的等待中度日。

遊民庇護所暴露的問題，是遊民問題處理體系不健全的體現。處理遊民問題的路上，不是僅有庇護所就能解決；處理遊民問題的盡頭，也絕不是為他們提供永久住房就可以。遊民氾濫的背後是社會問題，解決遊民問題，當局任重道遠。