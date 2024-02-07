驚！加州人恐一直用劣質汽油

一些加州人，恐多年來一直加著劣質汽油。（美聯社）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，加州 有毒物質控制廳（California Department of Toxic Substances Control，DTSC）日前對Lamb Fuels, Inc.公司高層提出重罪指控，罪名是非法處理危險廢物，並將其運送至加州各地未經許可的設施。據悉，該公司將廢棄、受污染燃料加工後出售給加州各地加油站 ，這意味著部分加州人多年來一直加著劣質汽油。

該公司遭指控的執行長蘭博（Gregory Lamb），副總裁派洛比雅（Kezin Parabia）和總經理利索斯基（Jeffrey Lisowski）是DTSC任命的高階主管。

調查人員指出，該公司指示卡車司機每天從廢料場收集受污染的廢棄燃料，進行非法處理成新燃料後，再販售給加州各加油站。官員稱，這些廢棄燃料來自失事和廢棄車輛，Lamb Fuels公司並沒有處理或運輸危險廢物的許可證，但卻從「廣泛而複雜的計畫」中受益匪淺。

加州官員表示，這項非法行為至少發生於2012年至2021年間，這意味著不知情的消費者，多年來一直加著劣質汽油。許多出售受污染燃料的加油站位於貧困社區，這些社區「承受過度的污染負擔。」

DTSC主任威廉姆斯（Meredith Williams）稱被指控者的行為是重大過失，他們完全無視公共安全，「我們對那些故意且魯莽的違反危險廢物相關法令者，採取零容忍態度。」

加州監管機構是透過網路投訴得知上述這項弊案，刑事調查人員對這家總部位於聖地牙哥縣的公司立案調查。這三名高階主管1月26日受審，目前均不認罪。他們被勒令在2月26日前「自首」，5月7日再次出庭。