競選連任 洛縣委巴格訪世報

洛杉磯縣縣委巴格（左）為世界日報洛杉磯社長于趾琴送上感謝狀。（記者子為/攝影）

洛杉磯縣第五選區的縣政委員巴格（Kathryn Barger），正競選連任。巴格5日拜訪世界日報 洛杉磯社分享政見，她強調對公共安全、遊民、住房、心理健康等問題的重視。

被問到如何保持和促進洛杉磯縣的經濟增長，巴格說，洛縣 作為美國經濟第一強縣並非沒有原因，這裡歡迎所有優質商業入住，並給他們提供發展機會和空間。作為政府機關，會盡力不讓官僚過度介入生意。

巴格若在本次競選中獲勝，將是第三次連任。關於她在之前兩個任期有哪些主要成就，以及如果連任又有什麼目標，巴格表示，她最大的優勢就是執行力，總能推動問題走向解決方案。比如當有住房項目需要資金時，她會努力推動進度，並確保資金被合理分配，也因此緩和住房問題。

被問到華人 群體最關心的安全問題時，巴格指出，洛縣縣委一直致力於減少仇恨犯罪，通過募集資金、公眾教育等方式，讓民眾意識到仇恨犯罪的問題所在，並學會如何回應和反擊仇恨犯罪。巴格說，洛縣縣委希望打造一個能讓每個族裔感到幸福的社區，她很欣慰看到越來越多人認識和慶祝農曆新年，這就是文化多元的一種展現。

巴格認為，許多竊賊不是走投無路的窮人，只是牟利的罪犯，其不法行為，需要被打擊和嚴懲。作為洛縣縣委，巴格一直推動居民的治安防範教育，例如此前曾與天普市警局合作，教導民眾如何保護財產和人身安全，她希望民眾能通過教育提高自保能力，同時犯罪行為也能獲得更嚴厲的懲處。

于趾琴社長歡迎巴格作客世界日報，並對報社情況進行簡要介紹。于趾琴表示，世界日報的使命是讓在美華人能團結，並更好地融入美國社會，這離不開與洛縣官員們的溝通與合作。

巴格在會談結束後，為于趾琴和世界日報送上感謝狀。巴格感謝世界日報一直以來，為洛縣華人社區做出的貢獻。作為聖瑪利諾(San Marino)的居民，巴格有許多華人朋友，也見證許多華人社團和組織為社區做出貢獻，她說，「華人居民為洛縣帶來文化和經濟上雙重的寶貴財富，所有人應同心協力一起慶祝多樣性，打造更美好的洛縣社區」。