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暴雨怎保險 專家提建議

記者張宏／洛杉磯報導
在超級風暴和降雨後要小心山體滑坡。（記者張宏╱攝影）
在超級風暴和降雨後要小心山體滑坡。（記者張宏╱攝影）

南加近日遭受亞熱帶的大氣河流影響，數日大雨滂沱。在超級風暴和降雨後，要小心山體滑坡。住宅修復公司專家和保險業者，分享如何為山體滑坡和洪水做好準備的指導建議和保險注意事項。

關於雨天損失理賠，華興保險公司業者張國興表示，一般房屋保險不包括洪水險，雨水淹沒的損失，要看水的來源。如果是地上積水淹沒導致的損失，如院子排水口淹到屋內導致的財產損失，保險公司不賠償；但如是屋頂破舊漏雨導致屋內損失，是可賠償的。但他也提醒，現在許多保險公司都在「踢客人」（指拒保），如是小的損失，盡量自己處理，避免理賠後，被保險公司踢出去。

同時雨天路滑，很多駕駛者不習慣雨天的剎車和輪胎，加上車子雨刷很少保養，可能導致視線模糊。張國興提醒讓員工駕駛公務車辦事的業主，如果員工開公司車子在雨天上路，因為雨刷工作不良或輪胎保養不好，導致打滑發生車禍，員工會多一個提告理由。因此業主們要注意公務車的保養，避免因為保養問題發生車禍。

洪水導致的損失通常由聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）提供的「國家洪水保險計畫」（National Flood Insurance Program，簡稱NFIP）負責賠償，一般房屋保險並不承保洪水損失。而在加州，乾旱是比洪水更常見和嚴重的問題，因此鮮少有屋主會事先對洪水做出準備。

NFIP的數據顯示，在因為此次風暴被宣布為災區的南加州八個縣中，只有約5萬2400棟房屋和商業建築擁有洪水保險，只占當地770萬受災戶的不到1%。根據最新的人口普查數據，這幾個縣的總人口超過2260萬人。

然而，即使擁有洪水保險的民眾也可能發現，他們的保單並不理賠所有損失。聯邦保單的建築物損毀賠償上限只有25萬元，房屋內部財產損失賠償上限也只有10萬元。雖然屋主可以購買額外的洪水保險，但大部分人不會這麼做。

保險 洪水 加州

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