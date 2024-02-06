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2026世足賽 洛杉磯承辦8場賽事 美國隊開幕戰SoFi球場開踢

洛杉磯訊
洛杉磯SoFi球場將舉辦八場2026年世足賽球賽。（取材自FIFA世界盃洛杉磯推特）
洛杉磯SoFi球場將舉辦八場2026年世足賽球賽。（取材自FIFA世界盃洛杉磯推特）

國際足聯（FIFA）4日公布2026年世足賽日程，其中洛杉磯縣的英格伍（Inglewood）SoFi球場（SoFi Stadium）將承辦八場球賽，包括美國隊的首場比賽。

美國足球隊將在2026年6月12日在SoFi球場進行第一場比賽，之後在6月19日西雅圖Lumen Field球場進行第二場比賽。第三場比賽將再次返回SoFi球場。

美國國家足球隊總教練Gregg Berhalter說，終於知道要在哪個場館進行初賽，世足賽的比賽終於要來。Gregg Berhalter說，「我們在哪裡比賽都會很高興，因為美國球迷會對給予我們無限熱情和支持。當想到洛杉磯，這是一座了不起的足球城市。這裡曾舉辦過三次世足賽決賽。美國隊很高興能在這裡比賽。」

ESPN 2023年10月曾報導，洛杉磯SoFi球場「基本退出」舉辦2026年世足賽。原因是球場與世足賽管理結構國際足聯（FIFA）的合作談不攏，SoFi球場老闆Stan Kroenke拒絕將美式足球場，擴建為符合英式足球標準。當時該消息一出，令許多洛杉磯的球迷傷心。

不過如今事情出現反轉，讓許多球迷感到興奮。

2026年世足賽將有48支隊伍參賽，由美國、墨西哥、加拿大共同主辦。這屆世足賽將在6月11日於墨西哥城開賽，第一次舉辦世足賽的加拿大，將在6月12日舉辦第一場比賽。2026年世足決賽將在露天場館的美國新澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）大都會人壽體育場（MetLife Stadium）進行。

美國其他舉辦世足賽比賽的城市還包括的費城、波士頓、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、休士頓、堪薩斯城、舊金山灣區、西雅圖。

足球 洛杉磯 墨西哥

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