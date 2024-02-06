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南加迎龍年 金龍大遊行、嘉年華、爆竹賽跑 各項慶典輪番登場

編譯陳盈霖／綜合報導
華埠金龍大遊行，是洛縣最傳統的慶祝農曆新年活動之一。（取材自羅省中華總商會官網）
華埠金龍大遊行，是洛縣最傳統的慶祝農曆新年活動之一。（取材自羅省中華總商會官網）

隨著2月10日2024農曆新年來臨，洛縣各地舉辦各式慶祝活動。

NBC 4電視台報導，南海岸植物園（South Coast Botanic Garden)農曆新年慶祝活動。2月3日至25日，每周六至周日上午11時和下午3時，有舞獅、鼓手和舞者半小時表演，上午10時至下午4時，在派洛斯福德斯（Palos Verdes）花園還有全天性活動。

漢庭頓圖書館（The Huntington Library）中國新年嘉年華。2月10日至11日在中國花園舉行，舞獅、變臉、武術表演與國樂演奏及各式美食。

南加大亞太博物館（USC Pacific Asia Museum）農曆新年嘉年華。2月10日在巴沙迪那亞太博物館免費入場，有舞獅、武術表演、古典樂與美食餐車。

華埠金龍大遊行。2月17日舉行，這是洛杉磯最古老慶祝農曆新年傳統之一，今年是第125屆，當天下午1時至3時30分開始，遊行將從Hill和Ord街，終點是Broadway和Cesar Chavez街。

阿罕布拉農曆新年嘉年華。2月18日舉行，數十個美食和工藝品攤位與各式娛樂表演。這項一年一度活動在主街（Main Street）、阿罕布拉市政府前。

迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）第二屆農曆新年慶祝活動。2月18日舉行，遊客可與花木蘭、米奇合影和遊行，也有中國與越南等亞洲美食。

洛杉磯華埠爆竹路跑（Firecracker Run）。2月24日至25日舉行，這是華埠傳統活動之一，民眾可參加五公里或十公里路跑或步行，一哩遛狗及20或50哩自行車騎行。活動將在華埠中央廣場（Central Plaza）開始與結束，廣場上也將舉辦各類節目。

華埠 阿罕布拉 博物館

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