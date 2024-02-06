慈濟美國總會 歲末聯歡圍爐

慈濟美國總會4日舉辦歲末祝福活動，數百位民眾與志工們火鍋午齋歡聚一堂。（慈濟提供）

慈濟美國總會4日舉辦歲末祝福活動，數百位民眾與志工火鍋午齋歡聚一堂，以行動實踐慈濟「弘法利生信願行，蔬食共善護大地」2024新春主題。

這場動員了1500多人次志工從三周前開始準備的大型活動，喜得天公相助，原先預報的南加大 雨，推遲到活動結束之後才釋放。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，很高興這麼多人在大雨到來之前來到園區團圓圍爐。她說，當天藉慈濟美國醫療30年邀請義診志工團聚，還邀請許多新移民家庭 來一同感受在海外過年的氣氛，還有慈濟大專青年聯誼會、慈濟少年團的年輕志工，慈濟人文學校及慈濟小學的學生、老師與家長，都加入志工行列，在迎接慈濟美國35周年之際，期望大家一起深入社區送溫暖。

慈濟每年新春期間邀請志工與社區家庭一起參與春節團圓祈福活動，讓民眾更了解慈濟過去一年推動慈善、醫療、教育、人文、環保、國際賑災、骨髓捐贈、社區志工的成果，並期許以愛引愛，帶動社會良善之風。

71歲的王英當天拿著存滿善款的竹筒表示，她受到慈善團體很多的幫助，所以也想要幫助他人。她平日將零錢投入慈濟竹筒，趁著活動帶回來捐，盡一己之力。

第一次參加慈濟活動的Auristela陳說，她的先生是華裔 ，大女兒就讀慈濟人文學校，從回顧影片中看到慈濟過去一年的社區服務，令人感動，也很欣慰自己的孩子能在這樣的環境中學習。她表示自己也要加入義工行列。