洛縣打擊快閃搶劫 2023年立案近200起

洛縣致力打擊有組織的零售店竊盜。圖為商家為防止這些竊賊，將許多商品上鎖。（美聯社）

FOX 11電視台報導，為打擊有組織的零售店竊盜案，洛縣 檢察長賈斯康（George Gascon）宣布，在特別專案小組與洛縣執法單位合作下，2023年已立案近200起涉及成人和青少年被告的相關案件。

賈斯康表示，他的辦公室正起訴所有參與犯罪者，包括逃跑司機及藏匿和出售贓物者。檢察官辦公室在聲明中表示，犯下這些案件的量刑範圍，從緩刑到州立監獄不等，嫌犯可能被指控有組織的零售竊盜、重大盜竊、搶劫、二級搶劫、共謀、收受被盜財產等罪名。

在上述近200起立案中，受害的零售店包括99 Cent Store、CVS、Kevin Jewelers、Kohls、Macy's、Marshall's、Nordstrom 、Nordstrom Rack、Rite Aid、Saks Fifth Avenue、Sam's Club、Sephora、Target 、Ulta與其他許多小商家等。

賈斯康表示，有組織的零售竊盜不是一種無受害者的犯罪，它損害了我們社區在這些零售店購物的安全感，及商家在當地成功的能力。當我們看見有組織的零售竊盜犯罪增加時，我承諾追究這些人責任，將其繩之以法。

自專案小組成立以來，洛縣執法人員已逮捕438名嫌犯，專案小組也追回價值數百萬元贓物。執法部門已向比佛利山莊（Beverly Hills）的Saks Fifth Avenue退還18萬8000元商品，向Kevin Jewelers退還25萬元，向目標百貨（Target）和CVS零售店退還數十萬元商品。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）表示，去年有組織零售竊盜行為，奪走洛杉磯商家與業主安全感，特別工作小組目前已恢復大部分情況，但仍有許多工作要做。

想了解此類犯罪訊息者，可聯繫洛市警局有組織零售犯罪專案小組Michael McComas或Derek White，818-374-9420。有相關消息者可致電562-946-7270，電郵[email protected]或1-800-222-TIPS匿名熱線。