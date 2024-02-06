洛縣發現麻疹病例 患者曾搭機還外食

官員建議民眾接種麻疹疫苗。（美聯社）

NBC 4電視台報導，洛縣 衛生局日前確診該縣首例麻疹（measles）病例。患者於1月25日下午5時，乘坐土耳其航空（Turkish Airlines）009航班抵達Tom Bradley國際機場B航廈157號登機口。根據新聞稿，該患者還至一家位於18521 Devonshire St., Northridge的Chick-fil-A快餐店。官員認為，當晚8時至10時30分出現在餐廳者可能有傳染風險，該患者其他行蹤仍在疫調中。

洛杉磯縣衛生官戴維斯（Muntu Davis）表示，麻疹在患者意識自己確診前，便可通過空氣和直接接觸傳播，有高度傳染性，可能會給幼兒和身體較弱的成年人帶來嚴重併發症。

這是洛縣自2020年以來首次發現的麻疹病例。2019年該縣曾爆發20起病例，2020年又出現五起。根據洛縣衛生局，這些病例大多數並未接種疫苗 ，或不知自己從未接種過疫苗。

麻疹是一種由傳染性病毒引起的疾病，可透過打噴嚏、咳嗽或空氣傳播，最初症狀包括咳嗽、流鼻水、紅眼、高燒超過101度至104度。根據美國疾病控制及預防中心（CDC），這些症狀可能會在接觸後七至14天出現。有些人不久後可能出現包括口腔內部有小白斑，臉、頸、軀幹、手臂、腿和腳上出現皮疹，扁平紅色斑點等。紅點一開始可能是平的，之後變成凹凸不平，當擴散至全身時，這些斑點可能連在一起，有些人在發出皮疹時也會發燒。

官員建議民眾接種疫苗，MMR疫苗可預防腮腺炎和德國 麻疹，MMRV疫苗可預防腮腺炎、德國麻疹和水痘，這兩種疫苗均分兩劑接種，使其對抗麻疹效果達97%。CDC建議兒童在12至15個月大接種第一劑，四歲至六歲接種第二劑。也建議六至11月大嬰兒在出國旅行前接種第一劑MMR疫苗。

民眾可致電1-833-540-0473或上網http://publichealth.lacounty.gov/ip/clinics.htm了解疫苗更多資訊。