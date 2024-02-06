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洛城新語╱家長頭痛的學區註冊日

洛城新語

每年初是學區開始登記註冊下一個學年的開始，雖然學校開學日是8月，但不少學校因為有名額限制，往往年初就有抽籤、考試、面試等準備工作，大概要等到3、4月，才算真正塵埃落定。

每年1、2月是新生家長最焦慮時刻，尤其是重視教育的亞裔家長，不僅到處參觀學校，忙著打聽學區、學校和老師風評，還得趕在截止日前幫孩子註冊，深怕一不小心就誤了「教育終生大事」。

加州的小學從K開始，又分私校和公校，私校每年學雜費加起來超過兩萬美元，公校則幾乎不用學費，只需要繳班費或贊助活動就好，其他全部由公立學區出資，而公立學區的資金源頭來自所有房地產稅，也就是納稅人的錢，不過有些地區雖然房價很貴、新屋交易後的地產稅高，但當地若因為新屋成交量少，房產稅收未必多，導致學區收入不足，也可能面臨學區關校、師資不足等風險。

公校除了資金問題之外，對家長來說，對教育內容的不確定性也是擔憂。美國教育是採取完全自由的態度，沒有所謂的教科書，也沒有規定要求每年級應該要教導的內容為何，許多亞裔家長非常不習慣「沒有課本的教育」。因為沒有課本的緣故，老師的教育方針就成為那一班學習的準則。

相較於公校的自由態度，私校明顯較要求學習，即便是沒這麼講究學業的私校，教學內容也比公校快一年左右，也就是所謂的讓孩子「超前學習」。有些私校甚至打著「超前學習」進度三年旗號招生，意味著小學一年級已經上到小學四年級的課程，不僅有乘法、除法，還有分數的加減法或代數的概念。

介於一般公校與私校間，則有一些有特色的公校，例如特許學校或特殊課程的公校，特殊課程內容包括沉浸式雙語、家長參與計畫等，這些特殊的公校課程因為名額有限，往往造成學區家長瘋搶，不過相較於一般公校，學生和家長也得花較多的時間心力參與學校活動。

每個學區、每間學校的特色都不一樣，有些家長為了多了解各個學校的不同，年初一口氣看了10多間學校，替每家學校做筆記、認真參與每個教師的訪談機會，簡直比自己當年選大學科系還認真。有些家長則認為船到橋頭自然直，與其一直擔心小學這一、兩年的學業差距，不如直接選學區內的一般公校，讓孩子享受最單純的童年。

究竟要讀公校還私校？如果有機會想抽哪間特殊課程？私校又要讀哪一間比較好？這類的討論延伸到了亞裔社群媒體，許多家長因為對教育理念的不同，開始選邊站。

教育方針沒有對錯，究其背後原因，不外乎大家想選擇孩子最適合的學校。美國是個資本主義的國家，若把教育當商品來看，市場上本來就有這麼多選擇，自然各種「商品」都有人喜歡。既然如此，家長內心已有定見，就不須再花費唇舌去說服另一方，堅定自己的立場即可。

公校 學區 亞裔

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