洛縣檢察長6候選人分享政見 齊轟賈斯康

美國華裔民選官員協會3日舉辦洛縣檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。（記者楊青／攝影）

美國華裔 民選官員協會（Chinese-American Elected Officials，CEO）3日舉辦洛杉磯縣地方檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的洛縣 檢察長選戰六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。六位競選人表示，他們雖然來自不同黨派，互相也是競選對手，但前所未有這麼多人挑戰現任檢察長賈斯康(George Gascon)，説明他真的不適合該職位應該下臺。

當天論壇在鑽石吧中心舉辦，到場的六位競選人分別是：Nathan Hochman（前洛縣警長李貝卡案辯護律師）、John Mckinney（南加大紀然冰案檢察官）、Maria Ramirez、Debra Archuleta、Jonathan Hatami、Jeff Chemeringsky。

競選人Maria Ramirez（右）回答華裔民選官員的問題。（記者楊青／攝影）

競選人John Mckinney（右）回答華裔民選官員的問題。（記者楊青／攝影）

六人均有堅強法律背景，在洛杉磯地區、加州、及聯邦擔任檢察官或法官15至35年。當天到場的華裔民選官員分成六組，輪流向六位競選人提問，每位競選人分別有30分鐘回答每個小組的問題。而每個小組的問題也各不相同，包括：為什麽華人 選民應該投票給你？如果當選你準備如何解決洛縣地檢署人手短缺案件大量積壓問題？你準備如何打擊和防範針對華人和亞裔的仇恨犯罪？你和賈斯康有什麼不同？很多華人和商家深受賈斯康司法改革負面影響，你準備如何改變？等等。

美國華裔民選官員協會現任會長周柏華表示，此次有十多人挑戰賈斯康，説明洛縣檢察長過去三年司法改革對民眾生活和公共安全的影響，此次華裔民選官員協會通過投票方式選擇大家最感興趣的六位競選人參加論壇，不同於大型辯論會的口水戰，每位競選人都有機會細述和解釋自己的理念。周柏華表示，事實上協會也同樣邀請了賈斯康，但對方表示已另有安排。

競選人Jonathan Hatami（左）回答華裔民選官員的問題。（記者楊青／攝影）

競選人Nathan Hochman（右）回答華裔民選官員的問題。（記者楊青／攝影）

六位競選人在回答「上任30天内你將做什麽」時，全部表示會將賈斯康的特別行政命令全部廢除。但在輕罪是否應該疊加起訴、持致命武器攻擊是否應加罪起訴以及三振出局等方面，競選人則表現出不同意見，或不同程度的支持和反對。Jeff Chemeringsky不同意幫派加罪，也不贊成三振出局；Jonathan Hatami則強烈支持三振出局。

華裔民選官員協會召集人張培駿表示，按加州法律規定，民選官員協會不能以組織的名義為任何候選人背書，但華裔民選官員協會會員均爲現任或前任的各級民選官員，希望對候選人有零距離的瞭解。民選官員協會表示，3月5日的初選，洛杉磯縣檢察官的位置尤其重要，事關每個社區、每個家庭和所有居民的公共安全，民選官員協會也希望拋磚引玉，讓華人選民關注並積極參與此一席位的選舉。