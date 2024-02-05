洛城旅遊冒險展 觀眾大排長龍

韓國旅遊局工作人員穿上大熱劇集「魷魚游戲」運動服，現場安排和劇集裡一樣的椪糖遊戲。（記者張宏／攝影）

全美最熱門的2024年度洛杉磯 旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 3日在洛杉磯會展中心登場，來自日本、韓國、泰國 、中國大陸和台灣等450多旅遊目的地使出渾身解數賣力營銷，用咖啡 美食、鮮花、大熱劇集遊戲、抽獎等方式吸睛。不少攤位前大排長龍，導致參展者的文宣和禮品提前發放一空。

今年旅遊大展可謂盛況空前，民眾3日早上10點就在門口大排長龍等待入場。為吸引更多民眾目光，場館內來自世界各地的旅遊局百花齊放，首次參加洛杉磯旅遊展的Visit Natives專門為遊客提供原生態體驗，可在挪威當地和薩米（Sami）馴鹿牧民、坦尚尼亞的 Maasai牧民和Hadzabe狩獵採集者一起生活，不僅能觀看極光、坐雪橇還能親身體驗當地民俗文化和日常生活，是很難得的體驗。

日本旅遊局占據最多攤位，幾個展區十多個攤位全方位轟炸，不僅有各種填問卷領獎品環節，和武士拍照，現場還安排大家品嘗來自北海道的扇貝美食，煎烤後的扇貝配上柚子醬汁瞬間置身在北海道。

韓國旅遊局工作人員穿上大熱劇集「魷魚游戲」運動服，現場安排和劇集裡一樣的椪糖遊戲。民眾只要將椪糖裡的形狀完整挖出就能獲得韓風小包包，現場各個族裔民眾像小孩子一樣，用舔、挖、掰等手段努力完成遊戲。一名參與民眾表示，他很喜歡這個劇集，因此對韓國充滿嚮往，希望今年能去韓國旅遊，品嘗韓國美食。

來自中國各家航空公司和旅行社也準備豐富獎品和促銷，中國國際航空今年配合中美建交45周年，屆時會推出相應促銷活動，敬請期待。另外國航現場提供50元到200元不等的代金券，及可通過北京中轉去日本、韓國等促銷航線。中國南方航空則準備豐富的獎品，包括便利貼、飛機模型、熊貓機長等禮物，且南航現在有多個從北美地區出發去廣州的航線，鼓勵大家乘坐。

泰國旅遊局則走民俗風，現場請人製作泰國鮮花花環，不少民眾合影留念，希望有機會去泰國體驗。巴西旅遊局則直接在現場製作巴西咖啡豆烘焙咖啡，飄揚著濃郁的咖啡香。

華人Tina徐和朋友是疫情後首次參加旅遊展，她說，時隔四年終於恢復對旅遊的熱情，希望在現場能獲得新的旅遊資訊。今年想去亞洲和歐洲，希望在老之前能環遊世界。