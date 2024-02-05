加州施政挨批失靈 還繼續花錢補洞

Electrify America的充電樁。（美聯社）

新聞網站Cal Matters的評論指出，自2001年以來，加州 政府已經推出多項無效政策，既不能達到預期目標，開支還持續增加。這份名單最近還多增了兩項，無法運作的充電樁，以及愈來愈貴的監獄 維持費。撰稿的資深記者Dan Walters說，很多人都認為議會會把關，但是民主黨居絕對多數的參眾兩會，顯然不願意讓同黨的州長臉上無光。

・遊民 問題：加州各級政府不知道花了多少錢，想要改善遊民問題，但卻困在政治爭議與預算分配上，在此同時，加州遊民已經比州長紐森上任時多了40%。

・加州高鐵：2008年的公投決定發行99億元債券，使總經費達到330億元；到了2024年，高鐵還在興建麥賽德（Merced）至貝克斯菲（Bakersfield）路段，花費的錢卻已然達到最初承諾的總金額，而且加州高鐵局還在想辦法籌措1000億元。

・行政程序不便民：加州多次想引進IT技術，讓行政流程更為便民，但是名為FI$Cal的「加州財政資訊系統」運作了20年、花了大筆經費，電腦、網站、系統還是臭蟲一堆。

・失業保險：新冠疫情發生後，超過300萬人失業，但理應助人的加州就業發展局卻自陷困境，把數十億元發給了詐騙集團。

最新的兩項失靈政策，分別是充電樁，與監獄管理。

・充電樁：加州花了6億元請Electrify America 裝設電動車充電樁，但許多調查都發現，多數電樁不能用，儘管如此，加州空氣資源委員會一邊表示不滿，一邊還是撥發2億元尾款給Electrify America。

・監獄維持費愈來愈高：加州囚犯總數現為9萬人，遠低於2006年時的17萬人，但是維持經費不降反升，每關1人每年得多花13萬2860元。部分原因是，獄卒工會「California Correctional Peace Officers Association」持續爭取福利，平均年薪已達15萬8000元。