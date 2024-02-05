好萊塢魔術城堡 華人少年新星艷驚四座

13歲的洪蘊哲在魔術城堡嶄露頭角。（記者楊青/攝影）

享譽全球的好萊塢 魔術城堡（The Magic Castle）以別出心裁的中華元素喜迎2024農曆龍年，邀請全美多位華裔 少年魔術新星撐場新年亞洲魔術節，驚艷四座。

洪蘊哲、陳煜皓、伍學慧，都是年齡不到15歲的華裔魔術新星，他們農曆新年期間應邀前往魔術城堡的精彩表演，讓觀眾不但對中國魔術、也對冉冉升起的華裔魔術新星刮目相看。

年方13的洪蘊哲幼年就對魔術藝術產生濃厚興趣，11歲時拜著名魔術師胡金玲為師，12歲在好萊塢魔術城堡展露頭角，同年獲邀新奧爾良S.A.M魔術大會表演，斬獲「明日之星」殊榮。

8年級的洪蘊哲不但魔術技藝超群，且聰明活潑、好學善問、品學兼優。她自幼閱讀各種中外書籍，喜歡寫作與辯論。她表示，辯論與演講中的邏輯思維和表達技巧很好地訓練了她的頭腦。2023年10月，在富蘭克林基金會的支持下，洪蘊哲成立南加州 青少年魔術聯盟，她希望她的同齡人可以透過魔術動腦又動手，提升創造力和想像力，同時也希望通過魔術交流的方式幫助自閉症青少年。

14歲的陳煜晧在魔術城堡中表演《毛筆》。（記者楊青/攝影）

不久前聖地牙哥舉辦的魔術競賽中，14歲陳煜皓獲得青少年組舞台魔術金獎。陳煜晧從小對魔術着迷，魔術技巧在拜師後短短的一年中突飛猛進，他儒雅的中國書生形象和台風，獲得大批觀眾的掌聲。而台下，他則是個品學兼優的9年級學生，年年全優，還是滑雪板高手和校排球隊隊員。 2023年7月在鹽湖城舉行的全美排球俱樂部聯賽中，他和隊員們力戰群雄，獲得青少年組銅牌。

13歲的伍學慧（中）在魔術城堡表演《球之交響曲》。（記者楊青/攝影）

身穿中式旗袍，一雙鳳眼和纖細身材，讓13歲的伍學慧在魔術城堡的表演中自帶濃厚的中華元素，她用一雙黃皮膚的巧手為全場觀眾獻上了一段奇幻的魔法，將紅色的小球在指掌間滾動、騰挪、閃現、消失，《球之交響曲》，給觀眾留下深刻印象。

伍學慧2022年隨家人移居洛杉磯。今年還不滿14歲，但學魔術已有十年。 5歲時，伍學慧就擁有了自己的第一個魔術作品《花之韻律》，8歲時參加中國北京第四屆金長城盃全國擂台賽，獲得了人生中第一個魔術金獎，並受邀擔任2017年世界大學生魔術交流大會表演嘉賓。

伍學慧的母親，正是中國國家級魔術非物質文化遺產「傅氏幻術」的第四代傳承人胡金玲。胡金玲表示，中國許多傳統藝術行業都非常重視技藝傳承，師父對徒弟的選擇和考察也是認真而謹慎。她說，中國的魔術主屬幻術類，西方的魔術更像是魔法，但對美國徒弟的培養，主要還是針對孩子的年齡和本身特點，比如美國的兩個徒弟對中國文化瞭解不多，但他們的見識和學習積纍很豐厚，而且中英文交互應用，和傳統的魔術很不一樣。