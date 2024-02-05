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洛市戶外用餐執照開放申請 市府提供1800名額補助小型餐廳

編譯胡立宗／綜合報導
Riverview餐廳的室外用餐區。（本報資料照片）
Riverview餐廳的室外用餐區。（本報資料照片）

洛杉磯市室外用餐的營業許可已經正式開放申請，需要的業者都可上網辦理。另外，市長貝斯（Karen Bass）宣布，市府將對1800家自營店家提供補助，但細節尚未公布。

由於室外用餐（Al Fresco）的正式執照已經開放申請，現有的臨時執照有效期只到2024年的7月31日，因此有意固定設置戶外用餐座位的業者都應趕快申辦。

Al Fresco Program的入口網站為「buildla.lacity.org/alfresco」，執照為「R-Permit」，申辦網址可由入口網站進入，已有經驗者可以直接至「engpermits.lacity.org/rpermits/Public」辦理。不過線上申請者必須開通「Angeleno Account」，網址為angelenologin.lacity.org。

洛市原本的室外用餐方案是為了因應新冠疫情而實施的臨時措施，但市府調查發現，90%的業者認為是室外用餐區不可或缺，97%更認為室外用餐政策應該繼續實施，因此在貝斯的指示下，市府終於完成永久規章的擬定，並對外開放申請網站。

貝斯指出，除了營業執照，市府還將推出針對自營店家的補助方案「Fee Relief Program」，在申請R-Permit時，小型餐廳就會自動被列入候選名單。貝斯強調，方案是為了支持小店家、創造工作機會、增加社區活力，希望能真正幫助到需要幫助的店家。

相關報導指出，補助名額應該有1800個，因此有意申請的店家應該儘快加入，以便獲得補助並儘早拿到正式執照。

部分網站可以提供免費諮商，如「Business Source Centers」（ewdd.lacity.gov/index.php/local-business/businesssource-centers）；

業者線上討論會（Al Fresco Webinar）登記網址為www.zoomgov.com/webinar/register/WN_OqrfdOQqREmK1mmnhMO8kw#/registration；

身障協助則可至engpermitmanual.lacity.org/revocable-r-permits/reference-foundational-materials/mayors-directives/al-fresco-ada-toolkitthe public-right-of-way。

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