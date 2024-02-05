葛萊美暖場盛會 亞裔新星展露頭角

「葛萊美前夜」聯合創始人Luana Walser（右三）與威廉史蒂芬妮基金會創始人Ling Sieu（左三）及樂壇新星Nolan（左一）、學員董軒佑（右二）合影。（威廉史蒂芬妮基金提供）

第66屆葛萊美 獎(Grammy Awards)頒獎典禮4日在洛杉磯隆重舉行。 2日晚，「葛萊美前夜」頒獎盛會在好萊塢 率先登場，匯集來自世界各地的知名音樂人、葛萊美評審、唱片公司等，為他們提供一個互相交流的平台，並頒發獎項給優秀音樂藝術家。

當晚的盛會上，亞裔 年輕音樂人受到矚目，他們是由威廉史蒂芬妮基金會支持的新興音樂人。多年來，基金會一直與「葛萊美前夜」主辦方合作，致力於將優秀的音樂人推向主流，助他們實現音樂夢想。 今年，基金會專注培養亞裔年輕藝術家，為他們提供與音樂公司創始人、好萊塢巨星等面對面交流的學習機會。

此次受邀參加盛會的16歲的亞裔音樂人Nolan，是一位音樂界創作新星。 他的作品已被30個網站轉發，播放量累積超過200萬次，並廣受樂評讚譽。 他表示，創作之路自2023年開始，至今不過半年，他對未來的音樂事業懷抱無限期望。

好莱塢音樂經纪人Beth Ann Hilton（左）與威廉姆斯蒂芬妮基金會主席Daniel Sieu（右）的合影。（威廉史蒂芬妮基金提供）

威廉史蒂芬妮基金會創辦人Ling Sieu表示，音樂無分國界，直擊心靈，一些音樂作品甚至有療癒人心的力量，這是她創辦基金會的初衷。長期以來，基金會致力於為音樂人提供最優質的資源和世界級平台，希望幫助優秀音樂人進入大眾視野並獲得國際認可。 在基金會的幫助下，已有多位音樂藝術家獲得葛萊美認可。

基金會學員董軒佑接受媒體採訪。（威廉史蒂芬妮基金提供）

基金會透過開展深度體驗營、大師班等活動，讓年輕音樂人有機會感受世界級的音樂學習經驗。 董軒佑（William Dong）是今年的學員之一， 他興奮地分享參加葛萊美音樂大師班的經歷。 他說，在近兩周時間裡，他與好萊塢明星、葛萊美音樂人、唱片公司經紀人近距離交流，受益匪淺，是一個難得且幸運的人生體驗。 他希望有一天也能站在葛萊美獎的得獎舞台上，並鼓勵所有夢想成為音樂家的青少年，堅定追求音樂夢想。