北美洲台灣人醫師協會 將赴巴拉圭義診

北美洲台灣人醫師協會在大洛杉磯台灣會館舉行義診授旗儀式。（記者張庭瑜／攝影）

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）國際醫療義診團將於2月8日啟程前往巴拉圭（Paraguay）進行為期五天的義診活動。行前1月30日（周二）在台灣會館舉行記者會，詳細介紹今年的國際醫療義診計畫。

全團包括內、外、婦、家庭、皮膚科醫師、牙醫師、護理師、藥師、針炙師及助理等共30名，由團長沈裕明醫師率領，攜帶價值13萬美元的醫藥和器材。

該義診團將在巴拉圭南部城市恩卡納西翁（Encarnacion）義診，該市位於巴拉圭首都亞松森（Asunción）南方約7小時車程處，與阿根廷（Argentina）隔河相望。巴拉圭衛生部大力支持此次義診，預計將為超過2000名當地民眾提供醫療服務。此次義診團醫科有6名醫師，由林錦堂醫師主持，牙科共5醫師由牙醫師賴銘宗主持，針炙疼痛科4名由中醫師程冠穎主持，藥科共2名藥劑師。團員們來自洛杉磯（Los Angeles）、橙縣（Orange County）、拉斯維加斯（Las Vegas）、舊金山（San Francisco）、華盛頓州（Washington State）、德州 （Texas）等地。

駐洛杉磯台北經文處副處長張正育（右）與橙縣僑教中心主任蕭蓓如（左）將贊助經費轉交巴拉圭義診團團長沈裕明醫師。（記者張庭瑜／攝影）

自2005年起，NATMA國際義診團積極參與國際醫療援助，服務包括格瑞那達（Grenada）、瓜地馬拉（Guatemala）、宏都拉斯（Honduras）等中美洲國家，以及緬甸 （Myanmar）、柬埔寨（Cambodia）、印度錫金（Sikkim, India）等非邦交 國家。這些活動不僅幫助了當地的貧困人民，也增進台灣與這些國家的友好關係。特別是在2018年，協會首次前往巴拉圭義診獲得當地高度評價。在新冠疫情過後，協會能再次前往巴拉圭服務，也期待進一步增進台灣與巴拉圭的邦交關係。

沈裕明表示，此次前往巴拉圭的行動旨在進一步推廣台灣的醫療技術和愛心。而台灣和巴拉圭有著良好的友好關係，他們的目標是進入當地社區，提供實際所需的醫療服務。