越南華裔莫宇澤 競選洛縣高院法官

洛杉磯縣地方檢察官、越華裔莫宇澤（Steven Yee Mac）目前正在競逐洛杉磯縣高等法院第135號法官席位。（莫宇澤提供）

越華裔的洛杉磯縣地方檢察官莫宇澤（Steven Yee Mac），正在競選洛杉磯縣高等法院第135號法官席位。他來自越南 難民家庭，也是軍法署署長軍團 (JAG) 中校，曾參加參加阿富汗 戰爭。

莫宇澤表示，他從進入美國陸軍預備役服役至今20年，被授予中校軍階。他希望在法官的職業生涯裡繼續為洛縣司法系統做出貢獻。他一直致力於服務社區，作為越南難民的兒子，這個社區在父母最需要的時候歡迎他們，讓其開啟新生活。他在表達感激之情同時，也想以一名軍官和檢察官的身分來幫助社區。

莫宇澤的父母抵達美國的第一個家位於在靠近洛杉磯體育館的地方，莫宇澤就在那裡出生。他的父母找到一份餐廳服務生和服裝廠工人的工作，而年幼的莫宇澤在洛杉磯聯合學區和蒙特貝婁（Montebello）聯合學區上學。他獲得陸軍後備軍官訓練隊獎學金後就讀於柏克萊加大，同時他被任命為陸軍預備役的軍事情報官員。之後莫宇澤晉升為反情報連連長，負責訓練士兵，支持美軍在伊拉克、阿富汗和朝鮮半島的行動。

2007年12月莫宇澤從洛杉磯加大 （UCLA）法學院畢業，加入軍法署署長軍團（ United States Navy Judge Advocate General S Corps，簡稱JAG）。他作為陸軍律師的第一份工作是為那些被陸軍指控行為不當的士兵辯護。

莫宇澤2013年加入洛縣地方檢察官辦公室。從2015年至2018年的三年間，他作為重罪審判的副手，處理涉及暴力、虐待動物、家庭暴力和人口販運的案件。之後的五年他在洛杉磯起訴謀殺案。

作為亞裔移民後代和經常針對弱勢群體暴力犯罪和謀殺案的檢察官，他深刻認識到，許多亞裔仇恨犯罪的受害者因為沉默或語言障礙而遭受痛苦，無法伸張正義。司法系統必須關注和保護那些默默承受苦難的弱勢群體，做到法律面前人人平等。