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葛萊美最佳唱片包裝 台灣團隊再入圍

記者張庭瑜／洛杉磯報導
于薇（中）與李政瀚（左一），繼前年葛萊美獲獎後，與張育鐘（右一）合作，再次以作品「遷徙Migration」入圍，該作品以家庭與宇宙為主題，融合故事與視覺藝術，展現深刻的情感交織。（記者張庭瑜／攝影）
于薇（中）與李政瀚（左一），繼前年葛萊美獲獎後，與張育鐘（右一）合作，再次以作品「遷徙Migration」入圍，該作品以家庭與宇宙為主題，融合故事與視覺藝術，展現深刻的情感交織。（記者張庭瑜／攝影）

第66屆葛萊美獎將在2月4日（周日）於洛杉磯舉行頒獎典禮，台灣設計師團隊繼去年、前年連續兩年奪得最佳唱片包裝獎後，今年再有兩組設計團隊入圍此獎項。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院2月2日（週五）在大洛杉磯台灣會館舉行記者會，為兩組團隊介紹入圍作品，並由創作者關述設計理念。

所有來賓預祝這兩組台灣設計團隊，在即將到來的葛萊美頒獎禮中獲得殊榮，彰顯台灣在國...
所有來賓預祝這兩組台灣設計團隊，在即將到來的葛萊美頒獎禮中獲得殊榮，彰顯台灣在國際設計舞台上的卓越成就。（記者張庭瑜／攝影）

獲獎團隊分別是前年首次為台灣獲得葛萊美獎的于薇、李政瀚團隊與設計師張育鐘為客語歌手葉穎「遷徙 Migration」專輯設計的作品，以及由設計師鄭星慧將紙雕結合樂器特色，為製作人張璿與即興貳拾壹樂團的同名演奏專輯「即興貳拾壹Cadenza 21’」設計之立體紙雕唱片。

葉穎希望能將客家文化的精髓傳遞給更廣泛的聽眾，同時也期望透過她的音樂，讓更多人了...
葉穎希望能將客家文化的精髓傳遞給更廣泛的聽眾，同時也期望透過她的音樂，讓更多人了解和欣賞客家文化。（記者張庭瑜／攝影）

臺灣書院主任簡德源表示，葛萊美獎是全球最具影響力的音樂大獎之一，台灣的設計團隊透過唱片包裝設計的巧思，將聽覺與視覺做出最和諧的配搭，能在眾多作品中獲得評審青睞，證明台灣的設計軟實力已獲得國際最高級別肯定，祝福台灣團隊本年能再次獲獎。

鄭星慧的專輯設計獨具特色，她的作品以創新的立體紙雕技術融合音樂元素，為製作人張璿...
鄭星慧的專輯設計獨具特色，她的作品以創新的立體紙雕技術融合音樂元素，為製作人張璿與即興貳拾壹樂團的專輯「即興貳拾壹Cadenza 21’」帶來了前所未有的視覺體驗。（記者張庭瑜／攝影）

鄭星慧分享她的創作心得和設計理念，對於首次嘗試專輯設計就獲得大獎人圍感到十分開心。她也在記者會中表達對於家人、師長和親友的感謝，並表示這次的人圍是多年來堅持的音定，也很高興能將台灣設計的風采帶上國際舞台。

鄭星慧分享紙雕藝術的多功能性與環保理念。她採用了卡榫技術，使紙雕作品易於拆卸和重...
鄭星慧分享紙雕藝術的多功能性與環保理念。她採用了卡榫技術，使紙雕作品易於拆卸和重組，也大大降低了製作成本。此外，她還巧妙地將紙雕作品設計成可作為書籤使用，增加了作品的實用性。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 葛萊美 入圍

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