葛萊美最佳唱片包裝 台灣團隊再入圍
第66屆葛萊美獎將在2月4日（周日）於洛杉磯舉行頒獎典禮，台灣設計師團隊繼去年、前年連續兩年奪得最佳唱片包裝獎後，今年再有兩組設計團隊入圍此獎項。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院2月2日（週五）在大洛杉磯台灣會館舉行記者會，為兩組團隊介紹入圍作品，並由創作者關述設計理念。
獲獎團隊分別是前年首次為台灣獲得葛萊美獎的于薇、李政瀚團隊與設計師張育鐘為客語歌手葉穎「遷徙 Migration」專輯設計的作品，以及由設計師鄭星慧將紙雕結合樂器特色，為製作人張璿與即興貳拾壹樂團的同名演奏專輯「即興貳拾壹Cadenza 21’」設計之立體紙雕唱片。
臺灣書院主任簡德源表示，葛萊美獎是全球最具影響力的音樂大獎之一，台灣的設計團隊透過唱片包裝設計的巧思，將聽覺與視覺做出最和諧的配搭，能在眾多作品中獲得評審青睞，證明台灣的設計軟實力已獲得國際最高級別肯定，祝福台灣團隊本年能再次獲獎。
鄭星慧分享她的創作心得和設計理念，對於首次嘗試專輯設計就獲得大獎人圍感到十分開心。她也在記者會中表達對於家人、師長和親友的感謝，並表示這次的人圍是多年來堅持的音定，也很高興能將台灣設計的風采帶上國際舞台。
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