拯救地方新聞業 專家籲立法

加拿大「多倫多星報」（Toronto Star）政府及公共關係副主席Ryan Adam作客當天的討論會。（視頻截圖）

隨著社交媒體平台崛起等原因，地方和少數族裔媒體面臨史無前例的挑戰。根據皮尤研究中心（Pew Research Center），2000年至今，地方媒體的廣告營收下降了82%，約為400億元，不少組織正發起拯救新聞業立法活動，盼能支持新聞業的發展。

而地方新聞以及少數族裔媒體對很多民眾來說是當地唯一的可靠新聞來源。這些新聞機構的生死存亡關係弱勢群體的利益。因此，少數族裔媒體（EMS）2日舉辦線上討論會，邀請業內人士介紹了如今媒體的困境，以及可能的振興地方媒體的辦法。

旨在幫助地方新聞的「重建地方新聞」創辦人及主席Steven Waldman，介紹了該組織進行的幫助地方新聞復興措施。其中包括「社區新聞及小商業支持」聯邦法案（H.R.4756），該法案通過稅收減免幫助地方新聞。具體來說，該法案規定小商業在地方新聞做廣告可以獲得退稅 ；地方新聞機構的記者薪資也可以抵稅，第一年每位記者最高可抵2萬5000元，隨後四年每年最高可低1萬5000元。該法案2023年提出，目前正在審核中。

在加州 保護新聞業的法律也已上路。根據「加州新聞出版聯合會」總顧問（General Counsel）Brittney Barsotti，2023年加州眾議員 Buffy Wicks提出，眾議員Josh Lowenthal等人共同起草的了「加州新聞業保護法案」（AB886），規定使用新聞機構的網路平台，必須支付給該新聞機構一定的分紅，每個季度結算一次。目前該法案正在委員會審核中。

對於拯救新聞業，美國參考了澳大利亞和加拿大等國的成功經驗。加拿大「多倫多星報」（Toronto Star）政府及公共關係副主席Ryan Adam作客當天的討論會，分享了該報成功的經驗。Ryan Adam介紹，多倫多星報創刊於1892年，一直以來，該報的營收主要分為兩部分，80%來自廣告，20%來自訂閱費。不過近幾年來，與大多數新聞機構一樣，幾乎喪失了全部的廣告營收。

2022年，加國政府出台「網路新聞法案」，規定像谷歌、Meta這樣的平台需要支付給新聞媒體一定的分紅。Ryan Adam介紹，其實早在政府出台該法案前，多倫多星報就早早與這些平台簽訂了分紅協議，保證自身的利益。其次，加國還有其他保護新聞機構的措施，包括訂閱者可以從訂閱費中拿到15%的退稅，新聞機構還可以從每位記者的薪資中拿到15%的退稅，該比例後上調至35%。這些舉措都有效地拯救了當地的新聞業。

拯救地方媒體和少數族裔媒體勢在必行。當天的討論會上，「聖費南度谷太陽報」、菲律賓裔媒體「Asia Journal」等新聞機構都現身說法，講述了如今新聞業的困境。其中「聖費南度谷太陽報」的Martha Diaz Aszkenazy介紹，該報如今仍保存了報紙的形式，是該地區唯一一家可靠新聞來源。