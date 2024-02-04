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洛杉磯機場旅客接駁系統明年4月才完工

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯國際機場接駁系統啟用後的預想圖。（取自Los Angeles World Airports網站）
洛杉磯國際機場接駁系統啟用後的預想圖。（取自Los Angeles World Airports網站）

惠譽信評（Fitch Rating Service）最新債券風險評估報告指出，洛杉磯國際機場LAX）的「旅客接駁系統」（Automated People Mover）2025年4月前都不會完工，因此調降LAX接駁計畫的債券評等。

洛杉磯機場2.25哩的接駁系統，計畫連結停車場、租車站與洛杉磯Metro在艾爾塞岡度（El Segundo）的新站，用意在於減少進入LAX周邊的車流量，也是LAX翻新的重要項目之一。

機場接駁系統的車輛已於2022年交車，測試完成後原定2023年就能啟用。但在2023年8月時，管理方「洛杉磯世界機場」（Los Angeles World Airports）宣布延後到2024年才能通車。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）2023年12月的報告指出，機場接駁系統的站體工程已經完成93%，軌道已經完成94%。不過，惠譽信評指出，雖然工程進入尾聲，但是實際測試與完工驗收尚需時日，「最快也要2025年4月才能啟用」。

惠譽1月19日的報告也指出，洛杉磯世界機場與系統營運商的意見不合，如果雙方的關係繼續惡化，許多細部項目可能因此無法收尾，測試與驗收也會出現問題，這也是他們給與負向評等的原因之一。

另外，完工期與放款最後期限只有16天的緩衝期，雖然機場與銀行似乎有了初步協定，但是萬一逾期，計畫將陷入資金短缺的困境。

KTLA電視台詢問洛杉磯世界機場，他們不願評論工程是否延誤，但表示他們正與接駁計畫相關各方研議解決方法。

洛杉磯國際機場 LAX 惠譽

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