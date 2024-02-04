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台美青商會交接 體驗濃濃台灣味

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
台美商會和青商部的成員一同合影。（記者張庭瑜╱攝影）
台美商會和青商部的成員一同合影。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯台美商會青商部1月27日（週六）舉行年會暨「想家」夜市活動，並特別選在具有濃厚台灣特色的寶島文化村（Yiya Formosa）舉辦。當天更有仿效夜市擺攤模式，提供鹽酥雞、珍珠奶茶、四神湯、烤魷魚和大腸麵線等眾多台灣經典小吃，吸引許多年輕台灣僑胞參與，共同回味家鄉風味。

活動現場，眾多模擬夜市的攤位排列如繁忙的台灣街頭，提供了各式各樣的台灣經典小吃，...
活動現場，眾多模擬夜市的攤位排列如繁忙的台灣街頭，提供了各式各樣的台灣經典小吃，包括鹽酥雞、珍珠奶茶、四神湯、烤魷魚、大腸麵線和紅豆餅等，讓參與者仿佛置身於台灣的夜市中，感受到濃郁的家鄉氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

此外，活動現場不僅美食琳瑯滿目，更設有「擲筊」、「彈珠台」等遊戲攤位，讓眾多台僑及其家庭成員有機會體驗台灣文化。台灣僑民曾小姐表示，這些活動不僅讓她感受到台灣的氛圍，還讓她在異國他鄉感受到家的溫暖，對於在美國長大的孩子來說，更是一個接觸台灣文化的絕佳機會。

台美商會會長葉怡蘭（右一）、滿任會長吳宣蓉（左一）見證傅瑞克（左二）將會長職務交...
台美商會會長葉怡蘭（右一）、滿任會長吳宣蓉（左一）見證傅瑞克（左二）將會長職務交接給新任會長李達偉（右二）。（記者張庭瑜/攝影）

當日活動同時舉辦台美青商會會長交接儀式，由台美商會會長葉怡蘭、滿任會長吳宣蓉見證傅瑞克將會長職務交接給新任會長李達偉。傅瑞克回顧自己的任期，強調商會作為一個良好的交流平台，對年輕企業家和專業人士擴展人脈、尋找商機至關重要。新任會長李達偉則表示，他計劃將商會的影響力延伸至更多年輕台灣人，尤其是40歲以下的群體，鼓勵他們參與更多商業和專業發展活動。

著名喜劇創作者曾博恩作為特邀嘉賓，分享了他的創業過程及心路歷程。（記者張庭瑜/攝...
著名喜劇創作者曾博恩作為特邀嘉賓，分享了他的創業過程及心路歷程。（記者張庭瑜/攝影）

著名喜劇創作者曾博恩作為特別來賓出席，分享了他的創業經歷。他回憶起自己最初只是將脫口秀和喜劇創作作為副業，但隨著時間的推移，發現這份副業的收入竟超過了他作為專業編劇的正職收入。這一發現促使他創立了薩泰爾公司，專注於結合喜劇元素和台灣文化的內容創作。

洛杉磯

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