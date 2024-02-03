紐森目睹零元購 店員當面抱怨政策

州長紐森（右中）講述竊盜經過，其他市長全都笑場。（取自PaulBudlineProd的YouTube頻道）

州長紐森 本周意外透露親身經歷的尷尬場面：目睹商店竊案的店員沒有攔人卻指責加州 的輕放罪犯政策，當紐森為政策辯護後，店員才發現排隊等結帳的是州長本人。

後來店員雖然要求合照，但紐森拒絕，並說「為何那人可以一毛不付，為何我付了380元，還要跟店員合照？」

事情發生在某家Target 分店，但州長辦公室不願透露地點與時間。引發事件的則是Proposition 47法案，該案將零售竊盜求處重罪的門檻設定為商品價值950元。紐森支持提案，並稱950元的門檻只低於其他九州。不過反對的聲浪還是不斷，甚至有議員提案降至400元。

聖荷西信使報指出，Proposition 47實施後，零售業者抱怨警方對於輕罪案件愛理不理，導致他們碰到竊案時改採消極應對方式，包括不要店員冒險攔阻未結帳的人離開現場；警方則承認，輕罪案件不是他們的執法重點，而且沒人報案，他們也無法處理。

紐森是在1月31日與縣市首長舉行Zoom視訊會議時提及此事，當時會開到一半，紐森突然以親身經歷向其他人說明。他說，當天他正在Target排隊結帳，一人突然拿著未結帳的商品走出店外，收銀員沒有攔阻，卻掉過頭來數落州長的不是。

當紐森問起此事，店員先是說，「哦，他走了，沒付錢」，紐森追問為何不攔？店員說，「都馬是州長大人啦」，「州長降低了（重罪）門檻，現在已經沒人管事了」，但紐森說這不是事實，並解釋Proposition 47是將重罪門檻降到950元沒錯，但加州還是只比九個州低，「代表加州門檻是第十高」。

店員聽完不為所動，說道「但我們還是不會去攔，因為州長的關係」。紐森說，店員直到這時才注意到眼前的顧客有點面熟，仔細看了兩次後整個嚇到，急忙把其他人找來、說要跟州長合照，但是紐森回絕了，「我們不要合照，而是該好好談談」，「妳們的經理呢？妳怎麼可以把事情都推給州長？」

紐森接著付了380元，然後告訴Zoom會議的其他人，他當下的感覺是「為何我要付380元，其他人卻可以直接出去？」Target目前仍未回應媒體提問。

紐森先前在為Proposition 47辯護時，又以德州為例，強調它們的重罪門檻是2500元。州長辦公室則引述金融集團CapitalOne去年12月的報告指出，加州的零售竊盜數量低於全美平均17%，不過洛杉磯、舊金山、屋崙（Oakland）仍是組織竊盜罪猖獗的地方，沙加緬度與芝加哥並列第八。