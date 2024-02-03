美華人政治聯盟 為15候選人背書

美國華人政治聯盟2日在羅斯密（Rosemead）舉行記者會，為15名選舉候選人背書，各界人士出席。（記者張宏／攝影）

美國華人 政治聯盟（IAPAC）2日在羅斯密（Rosemead）舉行記者會，宣布為參加3月5日初選的聯邦，加州 及地方政府公職選舉候選人背書支持，透過文宣和捐款等活動，動員華人和各族裔選民支持他們連任成功或選舉成功。

得到美國華人政治聯盟背書的15名候選人名單如下，競選連任的聯邦眾議員趙美心、劉雲平、金映玉，競選連任的加州眾議員方樹強，競選聯邦眾議員的候選人Bob Archuleta、閔大衛（Dave Min），競選加州參議員的候選人饒影凡、Sasha Renee Perez、Steven Choi。

競選橙縣縣政委員的候選人Farrah Khan、競選洛縣縣政委員的候選人維拉紐瓦（Alex Villanueva），競選洛杉磯地區檢察官候選人Craig J. Mitchell和John McKinney，競選洛杉磯高等法院法官的候選人Leslie Gutierrez，競選巴沙迪社區學院理事會的候選人劉川琥（Ryan Liu）。

美國華人政治聯盟主席盧春雨表示，初選將臨，南加有眾多華人或各族裔候選人角逐聯邦、加州、洛杉磯縣、橙縣、聖蓋博谷地方城市和學區等各級公職。政治聯盟支持15名候選人。過去20多年，IAPAC一直倡導華裔民主參與，支持200多名來自不同背景和政治派別候選人。

盧春雨說，聯盟長期支持的候選人都是非常優秀的人選。聯盟支持並鼓勵華裔參與政治和關心政情，不論候選人代表民主黨或共和黨，只要候選人是華人或關心華裔需要的候選人都會背書支持。聯盟並同時呼籲華人選民踴躍投票 ，透過參與選舉表達政治意見。同時聯盟於24日將舉行第12屆理事會就職典禮暨24週年慶典頒獎晚會，大會表彰傑出個人及社團夥伴獎。

政治聯盟名譽主席葉安利提醒，初選日是3月5日，每逢總統大選或是期中選舉的年份，投票率會比較高，同時也會影響地方選舉得票數據。各縣府選舉辦公室將於5日開始郵寄選票，選票投遞地點在6日開放投票，選民可選擇郵寄選票，各縣政府特定投票地點，或遞交給在縣的選舉辦公室。