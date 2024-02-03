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1.5萬婚禮取消 新娘捐場地辦慈善舞會

編譯陳盈霖／綜合報導
匿名新娘將無法退款的婚宴場地，捐贈給慈善機構舉行活動。（FOX News X截圖）
匿名新娘將無法退款的婚宴場地，捐贈給慈善機構舉行活動。（FOX News X截圖）

FOX電視台報導，一名加州女子上月因故取消婚禮，遂匿名將自己無法退款，價值1萬5000元婚宴場地捐贈慈善機構。

收到捐贈的聖荷西非營利組織「父母幫助父母」（Parents Helping Parents，PHP）執行主任達恩（Maria Daane）表示，令人感動的是，這位新娘在面臨極度痛苦和困難的情況下，仍考慮用婚禮上的大筆經費替他人帶來歡樂。

根據NBC灣區報導，在得知有關未婚夫消息後，這位準新娘決定取消婚禮，然約1萬5000元場地與其他相關婚禮租金無法退還，該名女子決定將屬於自己的幸福回憶，捐贈給特殊孩子與其家人們，將自己已付費的空間，舉辦「零至100殘疾人聚會」。

這個被命名為「全民舞會」（Ball for All）活動上，提供食物、音樂、舞蹈與照相亭。達恩說。活動舉行前兩周，她接到新娘家人電話，團隊花了24小時才弄清楚員工是否能實現此一目標，又花兩天時間與餐廳合作，確定活動細節。雖然很忙，但這一切都是值得的。看著這些特殊青年人在那個美麗舞廳，隨著DJ Bryan跳舞是慶祝節日的絕佳方式。

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