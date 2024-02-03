教練：華女常過度追求瘦身 忽視健康

Jenna表示，她的目標是幫助學員建立正確的健身觀念和追求健康的生活方式，而不僅僅是專注於減重。（Jenna提供）

在氣候宜人的洛杉磯，這裡不僅是眾多健身趨勢的發源地，也擁有著名的肌肉沙灘（Muscle Beach），吸引著眾多健身愛好者。隨著華人 社區對健身日益重視，一些華裔私人教練在執業過程中也發現了許多健身者的常見迷思。

在洛杉磯從事私人健身教練工作約4年的Max為例，他的客戶以女性為主，年齡多在30歲左右，年紀最小的學員是大一新生，最年長的則是一位50多歲的女性。學員來自各行各業，包括創業者、公司的中高級管理人員及家庭主婦，其中大多數客戶尋求減脂和減肥，這在華人女性中尤為普遍。

Max指出，持續學習和更新專業知識對於健身教練至關重要，以提供科學合理的健身和營養指導。（Max提供）

他認為，許多華人女性受到中國傳統審美觀念影響，過度追求瘦身，而忽視了健康和專業健身知識。許多客戶受到不實健身信息的誤導，作為教練，他需要提供科學合理的健身和營養指導。

關於行業挑戰，Max表示，入行後還是需要持續學習，他指出，健身和營養學的知識不斷更新，教練必須不斷學習以保持專業素養。對於想要進入這一行業的華人，Max建議應該具備對健身的熱愛，對客戶的健康和目標負責，並不斷提升自己的專業知識和實踐經驗。

Max表示，疫情 期間健身房關閉，但許多人轉向在家健身，導致對私人教練的需求增加。他認為，疫情改變了人們的健身習慣，增加了在家健身的普及度。

而目前在南加大 就讀，同時擔任私教的華人女大生Jenna表示 ，身為少數會說中文的女教練，就有很多華人女學生會找她陪練。談起入行，Jenna自己有健身習慣，到大四才開始兼職，但很快就發現許多華人女生喜歡找她健身，因為她是學校唯一會講中文的女教練，彼此可以成為無障礙溝通的訓練夥伴。

在踏入私人教練行業之前，她曾在健身房擔任前台工作，期間，注意到許多外國女生也想找女私教，她決定考教練資格證。她從高中就開始健身，但也經歷了不少彎路，特別是受到社群媒體上錯誤訊息的誤導。 而她曾嘗試找私教，直到來到南加大（USC）後，她在大一和大二期間，透過與健身界的前輩交流，才學習到更多專業知識。

她的學員主要分為兩類：一類是缺乏健身動力的學員，他們希望透過私人教學來獲得持續的激勵；另一類則是希望學習正確的健身方法，他們在學習基本動作後，通常會選擇自己獨立訓練。

對於最大的挑戰，她認為是改變學員對體重數字的過度關注。 她會向學員解釋健身的科學原理，幫助他們建立正確的健身觀念，追求健康的生活方式，而不僅僅是減肥。