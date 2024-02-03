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課程熱賣…新年健身熱潮 華人社區蔓延

記者張庭瑜／綜合報導
新年開始之際，健身熱潮在民眾中迅速興起，然而根據過往經驗，這股熱情往往不久後便消退。（記者張庭瑜／攝影）
新年開始之際，健身熱潮在民眾中迅速興起，然而根據過往經驗，這股熱情往往不久後便消退。（記者張庭瑜／攝影）

隨著新年開始，「每逢佳節胖三斤」的煩惱也隨之而來，華人社區健身房也迎來空前的人潮。許多人抱著新年新希望，紛紛步入健身房，期待通過運動實現減肥和塑身的目標。這股健身熱潮不僅反映了對健康生活方式的追求，也是新年新希望的體現。

華人女士徐小姐就表示，指出隨著年紀的增長，感覺運動對維持健康至關重要。劉先生表示，自己剛邁入30歲，目睹身邊不少朋友健康不佳，接受治療甚至手術，進而體會到健身的重要性。然而，維持健身計畫也是一個不小的挑戰。

新年初，健身房註冊會員數量大增，但是，僅約20%的會員能夠持續規律運動超過六個月。國際健康、球拍和運動俱樂部協會（IHRSA）的報告指出，健身房在1月份的會員註冊數量占年度註冊的12%，遠高於其他月份的平均8.3%至8.4%。這一時期的健身房業務呈現顯著增長，包括會員註冊、個人訓練課程和健身服裝銷售。

根據知名電商亞馬遜2022年的調查，更有60%的客戶計畫新年購買健康和健身產品，並且有31%的人願意在2022年初嘗試新品牌。不過，新年健身熱潮也帶來一定的流失率。約50%的新會員在1月底取消會籍，瑜珈工作室的數字更是高達70%。儘管如此，僅有大約22%的會員能夠持續到10月。

華人健身教練徐教練在談到每年1月份健身房人潮湧動的現象時，指出這是一種普遍的新年決心（New Year Resolution）。他提到，許多人以新年為契機，希望通過健身改善身材或提高運動能力，但往往僅持續到2月初，之後便大幅減少。徐教練認為，健身是一個長期過程，而大多數人對於這個「長期」的理解與期待並不相符。

徐教練解釋，不論健身目的為何，看到初步成果通常需要至少半年的堅持。然而，許多人希望在更短的時間內看到效果，當無法立即達成目標時便易感到失望並放棄。他還提到，許多人在開始健身時設定的目標過於急迫，並且在鍛煉和飲食上一開始就過於嚴格，這種劇烈的生活方式變化對大多數人來說難以長期堅持。

華人健身教練Jenna也指出，會出現這樣的熱潮是因為，許多人對於健身的認知存在誤區，將其視為短暫的目標，而非長期的生活習慣。Jenna認為，這種現象的根源在於人們對健身的短視和極端態度。許多人將健身視為一種快速解決問題的方式，如同「吃藥」，而非將其融入日常生活中。

Jenna提醒民眾，健身是一場馬拉松而非短跑，需要長期的投入和平衡的生活方式。通過適當的自律與合理的飲食安排，人們可以在享受美食的同時保持健康的身體狀態。徐教練也表示，設立明確且合理的目標更為重要。他會根據客戶的體重、體脂率、工作壓力和生活忙碌程度來制定個性化的健身計畫。

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