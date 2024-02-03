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加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

冬季防蟲 定期清除垃圾 修補門縫、牆洞

編譯胡立宗／綜合報導
庭院中的落葉常成為昆蟲的繁殖地。（報系資料照片）
庭院中的落葉常成為昆蟲的繁殖地。（報系資料照片）

加州的各類昆蟲繁多，有些人類非常不喜歡的害蟲卻偏偏喜歡在冬季往家裡鑽，原因無他，室內溫暖，而且有吃有地方可躲，拿來避冬繁殖再好不過。除蟲專家的建議有二，一是家裡、庭院的垃圾定期清除，免得蚊子、蟑螂繁殖，二是門縫、牆洞是蟲蟲大軍最好的入口，秋季最好就定期修補。

昆蟲是冷血動物，因此春夏氣溫高時，牠們的活動力就很旺盛，但到了秋末冬初氣溫下降，牠們無法耐寒，就會開始鑽進土裡冬眠，或是找個溫暖的地方繁殖後代，人類的家中有空調又有食物，蟲蟲當然會來。

Next Generation Pest Control的店長Stephen Tahija受訪時說，包括蟑螂、螞蟻、蚊子等昆蟲，連冬季也很活躍，因此家裡、庭院的清潔就很重要，除了不要有積水的容器、溝渠，家裡的廚餘、貓狗的糞便也要密封，庭院的落葉也要定期清除，不然一到春季，昆蟲大軍就會出現。

第二是家裡不要留有昆蟲入口，例如門縫或是門下的空間，冬季之前就該封實。另外，空調管道、地基的縫隙也常是昆蟲入侵的地方，找師傅先補漏，或是請專門除蟲的業者預先施藥，都可以防止昆蟲在秋冬之交登堂入室。

除蟲公司Terminix指出，室外的垃圾箱一樣要留意，先是確定蓋子牢固，然後家裡的垃圾、廚餘，寵物的糞便、吃剩的食物也要密封再放到垃圾箱。另外，家裡有壁爐的也要特別注意，蜘蛛喜歡躲進木頭避冬，因此在搬移木頭時要先確認是否藏有蜘蛛。

加州

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