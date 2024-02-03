我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

歷時10年打造 台紀錄片「愛子歸來」洛城公映

記者張庭瑜／聖蓋博市報導
「愛子歸來」導演李靖惠日前在聖蓋博市（San Gabriel）舉行記者會，並宣布影片將在洛杉磯多個地點舉行公開放映。（記者張庭瑜／攝影）
「愛子歸來」導演李靖惠日前在聖蓋博市（San Gabriel）舉行記者會，並宣布影片將在洛杉磯多個地點舉行公開放映。（記者張庭瑜／攝影）

享譽國際的導演李靖惠近日推出其最新力作「愛子歸來」，此片歷時十年打造，在亞洲電影節大放異彩，並成功入選亞美全景競賽片。該片在台北和紐約兩大城市間展開敘事，描繪楊媽媽與監獄中受刑人通過信件交流情感的感人故事。李靖惠日前在聖蓋博市（San Gabriel）舉行的記者會，稱「愛子歸來」將在洛杉磯多個地點舉行公開放映，並介紹相關的映演計劃。

李靖惠表示，對於創作的熱愛就如同對一個人的深愛，她渴望深入了解、陪伴並全心付出。...
李靖惠表示，對於創作的熱愛就如同對一個人的深愛，她渴望深入了解、陪伴並全心付出。（記者張庭瑜╱攝影）

「愛子歸來」描述楊媽媽在經歷喪子之痛和破產後，如何獨自從台灣來到美國重建生活的故事。李靖惠花了十年時間拍攝這部紀錄片，期間她也經歷父親健康問題的困擾。在這部紀錄片的製作過程中，她的父親也期待著「愛子歸來」。李靖惠也將製作紀錄片的過程，比擬為談戀愛，表示對創作的熱愛，就如同對一個人的深愛，她渴望深入了解、陪伴並全心付出。

聖蓋博副市長吳程遠表示，電影「愛子歸來」對於討論移民議題具有特殊意義，並認為其中...
聖蓋博副市長吳程遠表示，電影「愛子歸來」對於討論移民議題具有特殊意義，並認為其中對愛的渴望表達，在跨越族裔分歧、尤其是在亞裔仇恨事件頻繁發生的當下，顯得尤為重要。（記者張庭瑜／攝影）

聖蓋博副市長吳程遠表示，這部電影對於討論移民議題具有特殊意義。他認為，電影中展示的角色，儘管在社會中僅被視為一個號碼或代號，但他們的內心充滿被愛的渴望。這樣的情感表達，對跨越族裔分歧，尤其是在亞裔仇恨事件頻繁發的當下，尤為重要。

對於有意支持「愛子歸來」的民眾，可以透過支票或網絡捐款方式參與。支票請開立給FFNA（Family First Network Association），並郵寄至835 Eldorado Drive, Escondido, CA 92025，記得在支票上備註「愛子歸來」。此外，也可以通過Zelle進行線上捐款，捐款時請發送至[email protected]，並同樣備註「愛子歸來」。為方便聯繫和寄送捐款證明，請捐款時提供捐款人的聯絡電話及相關資訊。

支票 聖蓋博 亞裔

上一則

入圍葛萊美唱片包裝獎 彰顯台灣創意軟實力

下一則

加州住宅太陽能安裝量 今年估降4成

延伸閱讀

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶
洛城新語／警惕 貧富差距正在擴大

洛城新語／警惕 貧富差距正在擴大
「金門」入圍奧斯卡紀錄片 英文片名有隱喻台灣之意

「金門」入圍奧斯卡紀錄片 英文片名有隱喻台灣之意
粵港澳大灣區企業家總商會 談AI查稅等新資訊

粵港澳大灣區企業家總商會 談AI查稅等新資訊
紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日矽谷舉行

紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日矽谷舉行
粵港澳商會 新成員加入

粵港澳商會 新成員加入

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失