歷時10年打造 台紀錄片「愛子歸來」洛城公映

「愛子歸來」導演李靖惠日前在聖蓋博市（San Gabriel）舉行記者會，並宣布影片將在洛杉磯多個地點舉行公開放映。（記者張庭瑜／攝影）

享譽國際的導演李靖惠近日推出其最新力作「愛子歸來」，此片歷時十年打造，在亞洲電影節大放異彩，並成功入選亞美全景競賽片。該片在台北和紐約兩大城市間展開敘事，描繪楊媽媽與監獄中受刑人通過信件交流情感的感人故事。李靖惠日前在聖蓋博 市（San Gabriel）舉行的記者會，稱「愛子歸來」將在洛杉磯多個地點舉行公開放映，並介紹相關的映演計劃。

李靖惠表示，對於創作的熱愛就如同對一個人的深愛，她渴望深入了解、陪伴並全心付出。（記者張庭瑜╱攝影）

「愛子歸來」描述楊媽媽在經歷喪子之痛和破產後，如何獨自從台灣來到美國重建生活的故事。李靖惠花了十年時間拍攝這部紀錄片，期間她也經歷父親健康問題的困擾。在這部紀錄片的製作過程中，她的父親也期待著「愛子歸來」。李靖惠也將製作紀錄片的過程，比擬為談戀愛，表示對創作的熱愛，就如同對一個人的深愛，她渴望深入了解、陪伴並全心付出。

聖蓋博副市長吳程遠表示，電影「愛子歸來」對於討論移民議題具有特殊意義，並認為其中對愛的渴望表達，在跨越族裔分歧、尤其是在亞裔仇恨事件頻繁發生的當下，顯得尤為重要。（記者張庭瑜／攝影）

聖蓋博副市長吳程遠表示，這部電影對於討論移民議題具有特殊意義。他認為，電影中展示的角色，儘管在社會中僅被視為一個號碼或代號，但他們的內心充滿被愛的渴望。這樣的情感表達，對跨越族裔分歧，尤其是在亞裔 仇恨事件頻繁發的當下，尤為重要。

對於有意支持「愛子歸來」的民眾，可以透過支票 或網絡捐款方式參與。支票請開立給FFNA（Family First Network Association），並郵寄至835 Eldorado Drive, Escondido, CA 92025，記得在支票上備註「愛子歸來」。此外，也可以通過Zelle進行線上捐款，捐款時請發送至[email protected]，並同樣備註「愛子歸來」。為方便聯繫和寄送捐款證明，請捐款時提供捐款人的聯絡電話及相關資訊。