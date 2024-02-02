大專校友會創會會員陸續復會 辛志超和黃美月是推手

大專聯合校友會會長辛志超（右一）和理事長黃美月（左一）的積極促成成功大學校友會和臺灣大學校友會重返聯合會。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會2023年迎回兩所創校會員，原先離開多年的創會會員──成功大學與國立臺灣大學再度復會。這一變化的背後，源於會長辛志超和理事長黃美月的積極推動與努力。

2023年辛志超會長表示，南加 州中國大專院校聯合校友會與成大和台大間的互動一直良好。復會過程中，他與黃美月也多次共同探討如何展現大專界的誠意與積極性，並致力於簡化復會程序。

2023年度黃美月理事長補充說明，他們積極與成大和台大進行正面互動。在參加爾灣 舉行的升旗儀式，更進一步與台大、成大進行面對面交流，展現校友會的誠意。進一步鞏固了彼此的關係。為了順利推動這些校友會的回歸，理事會特別修訂了相關程序，並且撰寫了一封復會邀請函。黃美月也補充說明，這次復會是在大專理事全體通過下達成的，這對於已經離會17年的台大和成大而言更具意義。她提到，過去的分歧應該被擱置，大家應該攜手同行，走得更遠。

而辛志超與黃美月兩人也均表示，大家的共同目標是團結大專界各個社團與校友會。台大和成大的重返，不僅標誌著中國大專聯合校友會的一大進步，也象徵著整個大專界的團結與進展。成大校友會會長蔡瀚寬和台大校友會會長廖瓔蓮對於此次復會也是積極響應。