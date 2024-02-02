我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

大專校友會創會會員陸續復會 辛志超和黃美月是推手

記者張庭瑜／洛杉磯報導
大專聯合校友會會長辛志超（右一）和理事長黃美月（左一）的積極促成成功大學校友會和臺灣大學校友會重返聯合會。（記者張庭瑜/攝影）
大專聯合校友會會長辛志超（右一）和理事長黃美月（左一）的積極促成成功大學校友會和臺灣大學校友會重返聯合會。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會2023年迎回兩所創校會員，原先離開多年的創會會員──成功大學與國立臺灣大學再度復會。這一變化的背後，源於會長辛志超和理事長黃美月的積極推動與努力。

2023年辛志超會長表示，南加州中國大專院校聯合校友會與成大和台大間的互動一直良好。復會過程中，他與黃美月也多次共同探討如何展現大專界的誠意與積極性，並致力於簡化復會程序。

2023年度黃美月理事長補充說明，他們積極與成大和台大進行正面互動。在參加爾灣舉行的升旗儀式，更進一步與台大、成大進行面對面交流，展現校友會的誠意。進一步鞏固了彼此的關係。為了順利推動這些校友會的回歸，理事會特別修訂了相關程序，並且撰寫了一封復會邀請函。黃美月也補充說明，這次復會是在大專理事全體通過下達成的，這對於已經離會17年的台大和成大而言更具意義。她提到，過去的分歧應該被擱置，大家應該攜手同行，走得更遠。

而辛志超與黃美月兩人也均表示，大家的共同目標是團結大專界各個社團與校友會。台大和成大的重返，不僅標誌著中國大專聯合校友會的一大進步，也象徵著整個大專界的團結與進展。成大校友會會長蔡瀚寬和台大校友會會長廖瓔蓮對於此次復會也是積極響應。

加州 南加 爾灣

上一則

好康報您知／大中華超市（GW Supermarket）

下一則

昌興展銷 蕭邦龍年蒔繪腕錶

延伸閱讀

美東南區北一女校友會歡慶成立25周年

美東南區北一女校友會歡慶成立25周年
北加州靜宜大學校友會 將辦年會歡慶元宵

北加州靜宜大學校友會 將辦年會歡慶元宵
流浪博士搬進臨時住所 復旦校友會將安排醫療

流浪博士搬進臨時住所 復旦校友會將安排醫療
京東創辦人劉強東妻章澤天身家600億 登胡潤校友會榜第3

京東創辦人劉強東妻章澤天身家600億 登胡潤校友會榜第3
復旦留美博士流浪街頭 200餘校友組群 排人員定期陪護

復旦留美博士流浪街頭 200餘校友組群 排人員定期陪護
胡潤發布富豪校友會榜 清華、浙大各擁32人最多 北大22人排第3

胡潤發布富豪校友會榜 清華、浙大各擁32人最多 北大22人排第3

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
研究顯示，全美最富有大學畢業生來自麻州，加州大學畢業生名列第四，而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。（Caltech官網）

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

2024-01-31 01:18

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致