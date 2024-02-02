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演出門票售後不退不換？可維權

記者子為／綜合報導

演出門票因其特殊性質，往往售出後不可退換，以防止黃牛倒票和控制活動收支平衡。但演出門票本質也是商品，如若商品存在問題，比如與描述不符，或價格浮動大，消費者也可利用合法渠道進行維權。在美國購買的演唱會門票，消費者可通過購買退票保險、向優良商業局（Better Business Bureau）投訴、向銀行投訴等方式進行退票。

購買演唱會門票的平台主要有Ticketmaster、AXS等，其通常會遵循活動主辦方的退換票政策。大多情況下，售票平台會強調「不予退換」，但在結帳時，平台也常會提醒用戶是否想購買退票保險。退票保險能讓購票者在生病、機票延誤、車禍等情形下進行退款。但有網友指出，退票保險並不包含所有情況，需要符合諸多規定，會要求購票者提供去不了演出的證明，比如證明身體遭遇重大創傷等。

即便沒有購買退票保險，在一定情形下，票務平台會接受退票申請。例如系統出現故障、門票內容與宣傳不一致。有網友指出，她曾在Ticketmaster上購票時，因為系統故障，不小心買了兩次票；聯繫平台後，平台答應把第二個訂單取消並成功退款。還有一位網友分享經驗，她購買的門票內容和商家宣傳不一致，向平台提出退票，起先沒有通過，她再三強調涉及虛假宣傳，並表示要去相關部門投訴，打了多通電話後，平台通過了她的退款申請。

假如票務平台不通過退票申請，那麼找優良商業局投訴，也是可選渠道。優良商業局注重維護消費者權益，購票者若遭遇門票內容與描述不符、票價巨大浮動等問題時，可在其官網發起申訴（File a Complaint），選擇投訴單位並填寫投訴理由。網友建議，在填寫理由時儘量詳細，可以稍微情緒化，並儘量提供充足證據。

除找優良商業局投訴，買家也可以直接找銀行爭議（dispute），投訴的原因可選擇「對該交易不滿意」(unsatisfied with the order)，仔細說明理由，並附上證據。根據網路信息，銀行主要會受理票價不合理的情況，因此在提交證據時，可以著重證明這一點。

網友分享成功通過優良商業局退票經驗。（社媒平台）
網友分享成功通過優良商業局退票經驗。（社媒平台）
網友分享成功通過和銀行爭議而退票經驗。（社媒平台）
網友分享成功通過和銀行爭議而退票經驗。（社媒平台）

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