洛城新語／警惕 貧富差距正在擴大

2024年職業美式足球聯盟(NFL)超級盃 的二手門票，截至1月30日已榮登史上最貴；月前在賭城舉行的F1（一級方程式賽車）拉斯維加斯站大獎賽，票價賣到令人咋舌的2000到3000元。當富人為娛樂可以一擲千金，窮人卻要為溫飽四處奔走。「我與馬斯克人均身價500億元」，是一句調侃，也是貧富差距越來越大的心酸。

受流行天后泰勒絲 很可能在2月11日現身拉斯維加斯賽場的加持，堪薩斯酋長隊對陣舊金山49人隊的超級盃，最便宜「入場」價格達到8188元，比2023年的最便宜票價5997元，貴了50%以上。這也令2024年超級盃二手門票價格，一舉超越2021年創下的7064元，成為史上最貴。

有錢人用於這場美國「春晚」的娛樂資金，遠不止門票這麼簡單。博彩公司還開出堪薩斯酋長隊近端鋒名將崔維斯凱爾西是否會在超級盃上向泰勒絲求婚的賭盤。據福斯新聞報導，起初「不求婚」的賠率是2.5比1，即假設猜對，投入250元可賺100元；結果盤口開出後僅一小時，賠率就降至35比1，即投入3500元只能賺100元。通常只有大量資金湧入，才會導致賠率上躥下跳；一場比賽的「盤外」博彩，都能吸納如此多的資金；富人的「閒錢」數量，可見一斑。

無獨有偶，月前同樣在賭城舉行的F1大獎賽。在荷蘭車手維斯塔潘拿下年度冠軍大局已定的情況下，一場不影響冠軍走向的分站賽，門票也能賣到2000到3000元。

以上兩個反應富人錢多的娛樂事件，絕非個案。據全球數據公司Statista報告，2023年第三季度，全美66.6%的財富，集中在10%的人手上。與此相對應的，是50%的人，僅手握2.6%的財富。

少量人掌握大量財富的趨勢，其實過去10年間一直存在；只是在2020年新冠疫情後，受居家避疫、天價紓困金及聯准會陡然提升利率打通膨等政策影響，兩極分化情形更甚。從統計數字看，即便是掌握66.6%財富的群體，其有錢程度的差距，也在擴大。例如最富有的0.1%人口，擁有財富量從2019年底的12.1%，上升到13.9%。簡言之，有錢人變得更有錢。

雖然經濟向好，社會總體財富在上升；不過大量資金，沒有流向大多數人。全美經濟重鎮加州 ，食品銀行協會日前警告，2023年糧食不安狀況正在加劇；約有310萬個家庭，不確定能否每天吃飽飯。

雖然沒到朱門酒肉臭路有凍死骨的階段，但如今的貧富差距問題，已不容小覷。犯罪率上升與社會動蕩，通常是貧富差距過大的負面影響。加州疫情以來治安不靖，一方面歸因進步派檢察官，另一方也是經濟出問題。「我與馬斯克人均身價500億元」這句調侃背後，更多是當下平民的心酸。