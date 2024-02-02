我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

泰雅合唱團訪洛杉磯 與200位學生文化交流

洛杉磯訊
泰雅學生在此次活動中與印地安人部落酋長進行了友好交流，並一同合影留念，彰顯了不同文化間的和諧與尊重。（游蕙綾提供）
泰雅學生在此次活動中與印地安人部落酋長進行了友好交流，並一同合影留念，彰顯了不同文化間的和諧與尊重。（游蕙綾提供）

2024泰雅學堂台美文化交流宣慰僑胞的農曆新年活動，1月30日（周二）在蒙特利公園市（Monterey Park）「美國童軍俱樂部」（Boys & Girls Clubs of America）與200位美國中小學生，進行了一場深入的文化和音樂交流。

泰雅學堂師生與聖蓋博當地學生們互動，留下了跨文化交流的珍貴時刻。（游蕙綾提供）
泰雅學堂師生與聖蓋博當地學生們互動，留下了跨文化交流的珍貴時刻。（游蕙綾提供）

在世界華人工商婦女企管協會南加州分會游蕙綾會長的安排下，泰雅族青少年合唱團和泰雅學院的師生們表演了多語言歌曲，包括英語、中文及西班牙語，其曲目涵蓋了祈福歌曲、「迪士尼獅子王」電影主題曲及慶祝農曆新年的歌曲。美國學生則以墨西哥美食和傳統文化展示來款待泰雅族的朋友，透過服飾、舞蹈和歌曲展現他們的文化特色。這場活動不僅促進了不同文化背景學生間的交流，更在音樂和舞蹈的共鳴中建立了友誼。

泰雅學堂特別感謝台灣僑務委會及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組對龍年燈籠勞作的贊助，增加了與美國青少年互動的話題。「美國童軍俱樂部」主席Raymond Cheng和總經理JR DZUBAK對台灣的原住民青少年留下了深刻印象，並期待明年再度相聚。他們也接受了泰雅學堂的邀請，計劃在暑假帶領15名孩子到台灣進行更深入的交流。

蒙特利公園市 加州 迪士尼

上一則

洛城新語／警惕 貧富差距正在擴大

下一則

聖蓋博希爾頓 新年自助午餐/情人節海陸套餐

延伸閱讀

洛城上空「飛機群」 大批外來瀕危鳥現身

洛城上空「飛機群」 大批外來瀕危鳥現身
泰雅合唱團訪洛演出 與美國學生文化交流

泰雅合唱團訪洛演出 與美國學生文化交流
風暴襲南加降雨增一倍 卡車水中行海岸公路關閉

風暴襲南加降雨增一倍 卡車水中行海岸公路關閉
洛杉磯的美猴王

洛杉磯的美猴王
新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春

新州華人社團 美國夢商場慶龍年 戲曲、舞蹈迎春
星宇航空與MLB道奇隊續約3年 洛杉磯起飛航班都有聯名備品

星宇航空與MLB道奇隊續約3年 洛杉磯起飛航班都有聯名備品

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
研究顯示，全美最富有大學畢業生來自麻州，加州大學畢業生名列第四，而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。（Caltech官網）

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

2024-01-31 01:18

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人