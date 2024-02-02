泰雅合唱團訪洛杉磯 與200位學生文化交流

泰雅學生在此次活動中與印地安人部落酋長進行了友好交流，並一同合影留念，彰顯了不同文化間的和諧與尊重。（游蕙綾提供）

2024泰雅學堂台美文化交流宣慰僑胞的農曆新年活動，1月30日（周二）在蒙特利公園市 （Monterey Park）「美國童軍俱樂部」（Boys & Girls Clubs of America）與200位美國中小學生，進行了一場深入的文化和音樂交流。

泰雅學堂師生與聖蓋博當地學生們互動，留下了跨文化交流的珍貴時刻。（游蕙綾提供）

在世界華人工商婦女企管協會南加州 分會游蕙綾會長的安排下，泰雅族青少年合唱團和泰雅學院的師生們表演了多語言歌曲，包括英語、中文及西班牙語，其曲目涵蓋了祈福歌曲、「迪士尼 獅子王」電影主題曲及慶祝農曆新年的歌曲。美國學生則以墨西哥美食和傳統文化展示來款待泰雅族的朋友，透過服飾、舞蹈和歌曲展現他們的文化特色。這場活動不僅促進了不同文化背景學生間的交流，更在音樂和舞蹈的共鳴中建立了友誼。

泰雅學堂特別感謝台灣僑務委會及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組對龍年燈籠勞作的贊助，增加了與美國青少年互動的話題。「美國童軍俱樂部」主席Raymond Cheng和總經理JR DZUBAK對台灣的原住民青少年留下了深刻印象，並期待明年再度相聚。他們也接受了泰雅學堂的邀請，計劃在暑假帶領15名孩子到台灣進行更深入的交流。