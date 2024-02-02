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洛縣表揚莊佩源、馬劉愛瓊長期服務亞太社區

洛杉磯訊
馬劉愛瓊（左）和莊佩源，作為在洛杉磯長期服務僑社的重要人物，因其對亞太裔社區所做出的卓越貢獻而受到洛杉磯縣政府表彰。（莊佩源提供）
馬劉愛瓊（左）和莊佩源，作為在洛杉磯長期服務僑社的重要人物，因其對亞太裔社區所做出的卓越貢獻而受到洛杉磯縣政府表彰。（莊佩源提供）

洛杉磯縣政府1月30日為美國亞太裔 (AAPI) 市民頒發貢獻獎。洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 在縣政委員會議上表彰馬劉愛瓊 (Daisy Ma)和莊佩源 (Chester Chong)，肯定他們長期以來對亞太裔社區以及為 2024 年農曆新年慶祝活動的眾多貢獻，代表了龍的傳承價值，包括尊嚴、力量和勇氣，為美國社會種族平等帶來正面影響。

馬劉愛瓊目前擔任華埠服務中心 (CSC)政府暨社區聯絡員。該中心是一家具有聯邦資格的社區健康診所，提供社會服務、醫療、牙科、驗光、行為服務，包括青年中心和經濟發展部門。在加入華埠服務中心之前，馬劉愛瓊曾擔任前加州眾議員周本立 (Ed Chau) 及前加州眾議員伍國慶 (Mike Eng) 的選區辦公室主任。她曾在洛杉磯縣社區發展委員會住房和發展部門工作，並監督洛杉磯縣的首次購房者計畫。

馬劉愛瓊在州和縣政府工作了20 多年。在政府任職期間，她還為多個社區組織提供志願服務：洛杉磯縣保險委員會專員、蒙特利公園市交通委員會專員、羅省中華會館英文秘書、華裔美國人社區事務委員會全國代表兼前任主席、羅省同源會首位女性主席、加州自然療法委員會前任委員。

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲親自表揚馬劉愛瓊和莊佩源，並向他們頒發了對亞太裔社區...
洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲親自表揚馬劉愛瓊和莊佩源，並向他們頒發了對亞太裔社區的傑出貢獻獎。（莊佩源提供）

莊佩源1988 年加入羅省（洛杉磯）中華總商會，現任羅省中華總商會主席。莊佩源1992年起加入美國輔助空軍(U.S Air force Auxiliary) 150師拯救搜索隊，擔任上尉飛行官，1999年加入洛杉磯縣警察局(LASD)擔任後備役警官，2004 年開始成為洛杉磯縣警察局首位華人後備役指揮官，多次在警隊奪得各類射擊比賽冠軍及總冠軍，被譽為「警隊神槍手」，連續10年率領洛杉磯縣警隊多次出訪全球41個國家以及100多個城市進行國際文化交流，曾獲頒聯合國世界和平基金會頒發「世界和平貢獻獎」。

莊佩源一直致力於華人社區服務，弘揚傳統文化，其服務的羅省中華總商會多年來舉辦「農曆新年金龍大遊行」及「華埠小姐選舉」活動，提升亞太裔社區形象。

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